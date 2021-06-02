要達群體免疫？ 至少7成人完成施打

多少比例的人打新冠疫苗可以達到群體免疫？學界普遍認為，一個國家或地區至少60%的人口產生抗體才能形成群體免疫。然而，因英國及印度新冠變種病毒的傳染力增強，根據群體免疫的計算公式，台灣至少得要有70％到80％的人口完成疫苗施打，才能達到群體免疫。

接種率至少要達7成

台灣的疫苗覆蓋率需多少達到群體免疫？今年3月時，指揮官陳時中曾表示：「要開放邊境，疫苗覆蓋率至少要達到6成。」而以政府採購3000萬劑疫苗數來看，覆蓋率也在6成左右。但國家衛生研究院副研究員郭書辰說，以台灣目前流行的英國變種病毒株來說，至少得要有70％到80％的人口完成疫苗施打，台灣才能達到群體免疫。

根據群體免疫的計算公式：門檻值=1-1/R0，可得知R0值越高，群體免疫的門檻也越高。根據德國疾控機構羅伯特——科赫研究所的測算，當前的新冠病毒R0值已經上升到3.3到3.8之間，群體免疫的門檻值也隨之上升到了70%到74%之間。

達群體免疫挑戰多

整理各國的疫苗覆蓋率需多少達到群體免疫，中國防疫專家鍾南山日前受訪表示，按照疫苗保護率達到70%來計算，要達到群體免疫，中國的疫苗覆蓋率需要達到近80%才有可能辦到；美國醫學專家表示，至少要有70%至85%的美國人口接種新冠疫苗才得以實現群體免疫。

根據《BBC》報導，人類實現全球群體免疫還面臨著四大挑戰，包括：對疫苗接種的猶豫不決、疫苗接種的年齡限制、疫苗分配和接種不均，以及疫苗的有效性。

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