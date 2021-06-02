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戴口罩這5種運動不適合做！ 醫曝3關鍵：躲過警察躲不掉風險

聯合新聞網 / 綜合報導
重症醫師黃軒表示，有五種運動不適合配戴口罩進行，呼籲疫情嚴峻之際，民眾還是以在家運動為主。 示意圖／ingimage
重症醫師黃軒表示，有五種運動不適合配戴口罩進行，呼籲疫情嚴峻之際，民眾還是以在家運動為主。 示意圖／ingimage

本土新冠疫情持續，目前全國三級警戒延長至6月14日，民眾外出需全程配戴口罩，不過日前卻傳出有民眾戴著口罩慢跑，昏倒在地無呼吸心跳。對此，重症醫師黃軒表示，有五項運動建議不可配戴口罩，除了會增加吸吐氣的阻力而影響體力外，還可能成為病菌破口，鼓勵民眾實施「居家運動」。

黃軒在臉書發文表示，根據《新加坡專家學者意見》內容，建議從事「快跑」、「慢跑」、「騎車運動」、「瑜珈等靜態運動」及「爬山」等運動項目時，禁止配戴口罩，他也補充提醒，外出戴口罩的活動，只適用於散步、慢步。

黃軒進一步指出，運動時不建議配戴口罩，原因包含一、口罩會增加「吸吐氣的阻力」，肺部做功的能量會增加，使體力更易耗損；二、若配戴的是N95，做低活動量的運動時，氧氣濃度會降低、二氧化碳則會增加，導致身體新陳代謝速度增加，耗損龐大的體力去代償氧氣的不足

而第三點，黃軒點出，戴著囗罩時需要更用力地呼吸喘氣，不斷張大口吸吐空氣的動作，將使口罩很快就會被口水、汗水，甚至是鼻水浸濕，病菌可能將隨著水氣進入口罩，失去原本的防護力。

黃軒強調，如果民眾擔心外出未戴口罩被抓，硬是戴口罩去運動，雖然能躲過警察的罰單與糾正，但恐怕仍躲不過自己的身體健康危機，因此在疫情擴大的情況下，他鼓勵民眾還是盡量在家運動，避免風險。

口罩 疫情 醫師 三級警戒

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