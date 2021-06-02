防疫期間大掃除！清潔專家分享居家打掃的5個祕訣

居家清潔專家便建議了5點清掃時的祕訣，或許能讓大掃除事半功倍。

自從台灣宣布全面進入新冠肺炎疫情三級警戒的那天起，全面停課、遠距上班，許多人的生活面臨重大轉變，習以為常的安逸成了突如其來的封閉，雖然許多表訂的計畫被迫延和取消，但何嘗不也是庸庸碌碌的人生中，短暫的歇息機會。

由於多了許多在家中的時間，雖然有孩子的家長可能會非常厭煩、產生不同的爭執，不過若能帶著孩子著手大掃除，也是能重新讓家中煥然一新的關鍵──居家清潔專家便建議了5點清掃時的祕訣，或許能讓大掃除事半功倍。

他強調，打掃房子不是個簡單的家務，更會因為孩子的搗亂，讓每天的打掃都成為惡夢，「也許想著『下一次』再打掃是個偷懶的投機，但想要保持房子乾淨時，這可是最忌諱的事。」

1、房屋清潔的順序：上到下、左到右

在清潔時，許多人常常會犯下錯誤，像是先把餐桌清掃的完美無缺，但是再次打掃高處的櫃子時，卻發現餐桌上佈滿了一堆灰塵。專家強調，常常有時候因為壓力很大、匆忙、想要早點放鬆，所以一遍又一遍的做，但最後只是白費工夫。

最好的方法是，打掃時一定要從最上方開始，也許是吊燈、高處的櫥櫃，最後一個環節才是地板。此外，由左到右也能獲得相同的結果，因為這不用到處亂跑而造成更多的混亂，依序清潔更能節省大量時間。

2、創建一個自己習慣的打掃系統

專家分享，「在開始清潔之前，創建一個系統是最有效清潔房屋的方式，因為打掃的壓力會導致許多人匆忙紊亂，完成任務後反而覺得自己更累。」

首先，建立一個自己習慣的系統，也許是打掃房間的順序、喜愛的打掃類別，把洗碗、洗衣、掃廁所、拖地等分門別類，再按照步驟做起，這不僅會讓人放鬆，做起事來也容易高效又精確。

「制定一個自己堅持的系統，好處是能讓步驟更加一致，如果能熟悉這個流程，那清潔的時間將會減少一半。」

3、清除灰塵非常重要

專家強調，「如果想要持久、有效的清掃自己房子，千萬不要低估除塵的重要性。」畢竟，灰塵的積累代表太久沒有打掃該區域，而灰塵的堆疊，就是髒污的起源。

因此，平時保持好習慣，讓容易堆積灰塵的地方定期的清掃和保持乾淨，就能夠在清潔時節省不少功夫，也許只是用雞毛撢子和抹布輕拭，都有一定程度的作用。

4、運用正確的工具

專家分享，打掃絕對不是要人們埋頭苦幹，而是運用正確的工具，確實能讓清潔上更加具有效率，選擇自己習慣且擅長的用品，是個一勞永逸的投資。像是空氣清淨機、掃地機器人、雞毛撢子等，都是避免灰塵累積的好幫手。

5、保持固定時間大掃除的規律

在大部分人的打掃習慣裡，往往都是到過年才有一個全面的大掃除，甚至平常也不會多麼注重整潔，只會留意幾個最簡單且必須要做的工作。

但事實上，如果能保持每週都有一次小型大掃除、一個月一次大型大掃除的習慣，其實更容易讓家裡保持乾淨、整潔的狀態。

因此，試圖用收納的技巧養成物品分門別類、歸納整理的習慣，這能讓家中維持一定的乾淨程度，真正要打掃時也不會手忙腳亂。

（作者／魯皓平 本文出自2021.503.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）