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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

助民眾度難關 中華郵政放寬壽險理賠標準、房貸可緩繳

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊，中華郵政針對郵政壽險、房貸業務祭出四大措施，除了將放寬理賠措施、寬延繳納保險費，另新增之保單借款免息3個月、房貸戶緩繳本金1年。本報資料照片
為協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊，中華郵政針對郵政壽險、房貸業務祭出四大措施，除了將放寬理賠措施、寬延繳納保險費，另新增之保單借款免息3個月、房貸戶緩繳本金1年。本報資料照片

為協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊，中華郵政針對郵政壽險、房貸業務祭出四大措施，除了將放寬理賠措施、寬延繳納保險費，另新增之保單借款免息3個月、房貸戶緩繳本金1年。

中華郵政表示，公司銷售的日額型住院醫療保險商品，對於被保險人因新冠肺炎住院所生的日額型住院醫療費用，除將依條款規定理賠外，另針對被保險人確診新冠肺炎之理賠採從寬給付原則總計兩點，其中因新冠肺炎入住「負壓隔離病房」者，將從寬比照加護病房住院予以理賠，提供全面保障。

此外，經醫師診斷確診新冠肺炎，必須入住醫院並辦理住院手續，但因醫院滿載而入住防疫旅館或檢疫所，經被保險人提供確診新冠肺炎診斷證明書及檢疫所或防疫旅館入出住證明，即可申請住院保險金。

中華郵政表示，經確認罹患新冠肺炎之保戶及非自願性失業者，得個別檢具證明文件，申請於寬限期間屆滿(自保險費當期繳費日起算3個月)，再給予3個月延長繳納保險費之寬限期間。

另，經確認罹患新冠肺炎之保戶及非自願性失業者，自事件發生日起3個月內，得個別檢具證明文件，申請新增之保單借款免息3個月。

中華郵政說，經確認罹患新冠肺炎或受疫情影響致還款困難之房貸借款人，自事件發生日起3個月內，得個別檢具證明文件，經申請及審理後，房貸本金得緩繳1年。詳情可電洽24小時全年無休客服專線(0800-700-365)。

新冠肺炎 保險 中華郵政

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