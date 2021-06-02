有米香！ 台酒獲2,200公噸公糧糙米為75%防疫酒精原料

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台進入三級警戒，台灣菸酒公司已產能全開，全力趕製75%防疫酒精。台灣菸酒公司呼籲民眾：「不要囤積、不必搶購，家裡夠用就好，台酒公司一定會生產足量防疫酒精供給社會大眾，共同守護台灣。」

台灣菸酒公司表示，雖然此次COVID-19疫情擴散，引起各國搶買酒精原料，但台酒公司目前酒精原料庫存仍充足，除了今年初才剛自國外進口一批酒精原料外，近日亦在農糧署的協助下，獲得約2,200公噸備用糙米，預計本周進行原料調整，以農糧署協助提供之糙米為主，開始生產「有米香」的防疫酒精。

台灣菸酒公司指出，以公糧糙米製作的75%防疫酒精，雖留有淡淡米香味，但清潔防疫效果是一樣的，請消費者安心使用。

為便利民眾購買防疫酒精，台灣菸酒公司除於台酒公司全台110家自有門市據點，持續供應75%防疫酒精外，全台各大通路亦有販售。為了將有限資源更普及化，台灣菸酒公司希望大家不要囤積，不必搶購，家裡夠用就好。

台灣菸酒公司再度呼籲，新冠病毒傳染途徑包括接觸傳染，民眾應記得「勤洗手」及「戴口罩」，以阻擋此波病毒傳播。