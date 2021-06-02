快訊

新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

有米香！ 台酒獲2,200公噸公糧糙米為75%防疫酒精原料

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台酒獲公糧米2,200公噸，作為生產75%防疫酒精原料。圖／摘自吃喝玩樂在台酒臉書粉絲團。
台酒獲公糧米2,200公噸，作為生產75%防疫酒精原料。圖／摘自吃喝玩樂在台酒臉書粉絲團。

新冠肺炎（COVID-19疫情持續延燒，全台進入三級警戒，台灣菸酒公司已產能全開，全力趕製75%防疫酒精。台灣菸酒公司呼籲民眾：「不要囤積、不必搶購，家裡夠用就好，台酒公司一定會生產足量防疫酒精供給社會大眾，共同守護台灣。」

台灣菸酒公司表示，雖然此次COVID-19疫情擴散，引起各國搶買酒精原料，但台酒公司目前酒精原料庫存仍充足，除了今年初才剛自國外進口一批酒精原料外，近日亦在農糧署的協助下，獲得約2,200公噸備用糙米，預計本周進行原料調整，以農糧署協助提供之糙米為主，開始生產「有米香」的防疫酒精。

台灣菸酒公司指出，以公糧糙米製作的75%防疫酒精，雖留有淡淡米香味，但清潔防疫效果是一樣的，請消費者安心使用。

為便利民眾購買防疫酒精，台灣菸酒公司除於台酒公司全台110家自有門市據點，持續供應75%防疫酒精外，全台各大通路亦有販售。為了將有限資源更普及化，台灣菸酒公司希望大家不要囤積，不必搶購，家裡夠用就好。

台灣菸酒公司再度呼籲，新冠病毒傳染途徑包括接觸傳染，民眾應記得「勤洗手」及「戴口罩」，以阻擋此波病毒傳播。

酒精 疫情 COVID-19

延伸閱讀

台酒防疫酒精6月擴產至600萬瓶 熱點區增下午販售時段

傳蔬菜供應商資金周轉不靈 農糧署多元管道協助

別用酒精噴手機！三大NG消毒方式你中了嗎 餐巾紙、毛巾擦也母湯

酒精這樣用母湯！他一噴「快升天」 網友嘴角失守：修但幾咧

相關新聞

新北、基隆桃竹宜5縣市大雨特報！ 對流旺盛注意雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強...

「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招

全國防疫警戒升至第三級，民眾減少外出，居家辦公、學習時，長時間近距離使用電子螢幕，1名中年婦女在家辦公，閒暇時熬夜追劇，...

有米香！ 台酒獲2,200公噸公糧糙米為75%防疫酒精原料

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台進入三級警戒，台灣菸酒公司已產能全開，全力趕製75%防疫酒精。台灣菸酒公司...

動社推動物福利標章守護乳牛 未來盼擴展至豬雞禽畜

台灣動物社會研究會今天表示，繼2018年推動認證蛋雞友善生產的「友善雞蛋聯盟標章」後，再度邀集專家學者、酪農、政府部門討...

長輩注意恐有「新」肺炎 防疫簡單篩檢遠離風險

新冠肺炎疫情升溫，高齡長輩除了防疫，更別輕忽吞嚥困難造成吸入性肺炎！一名80歲患有失智症的阿嬤，半年前開始時常吃東西嗆到...

解讀全台大搶工：家事移工為何「不斷逃跑」或「逼雇主就範」？

疫情席捲全球造成國內移工數量減少，許多家事移工因此轉往待遇較佳的工廠任職。政府與其強力限制移工轉換身分，改善適度勞動條件，才能為弱勢家庭留住人力。新冠肺炎疫情下，全球各國紛紛祭出邊境人流管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。