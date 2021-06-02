GOMAJI個資再惹議 疑將2000中發票會員信通發所有會員

知名網購平台GOMAJI個資安全再傳爭議，有會員投訴，昨天上午透過內部郵件系統，將約2000多位在該平台團購的電子發票中獎會員中獎通知信，通通發給所有會員，讓所有會員瞬間收到約2000多封他人中發票的「喜訊分享」，不堪其擾。

會員高小姐表示，GOMAJI發系統信通知會員中獎，結果卻發給大家，還一口氣發了快2000封，裏面除了得獎會員完整姓名，還有得獎會員完整地址資訊，已涉及公開洩露個資，「超扯」。