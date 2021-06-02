快訊

新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

動社推動物福利標章守護乳牛 未來盼擴展至豬雞禽畜

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣動物社會研究會今年推出「動物福利標章—乳牛篇」。圖／台灣動物社會研究會提供
台灣動物社會研究會今年推出「動物福利標章—乳牛篇」。圖／台灣動物社會研究會提供

台灣動物社會研究會今天表示，繼2018年推動認證蛋雞友善生產的「友善雞蛋聯盟標章」後，再度邀集專家學者、酪農、政府部門討論，參考國際動物福利規範及台灣產業在地性，耗時兩年推出「動物福利標章—乳牛篇」，制定台灣乳牛場動物福利評分制度稽核標準，包括11項指標、50個評分項目，希望透過公正嚴謹的標章標準制定與稽核提升經濟動物福利，未來將逐年提高標準，並擴展到豬、肉雞等畜禽產品。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，目前台灣的畜禽飼養，只有比例極少的動物能在相對友善的環境中度過一生，多數動物面臨的「日常」，是終生的密閉囚禁、沒有基本活動空間、無法展現自然行為，並伴隨各種去角、斷喙、閹割等未經麻醉的人為操作帶來的疼痛恐懼。

陳玉敏說，世界動物衛生組織 （OIE） 不斷強調「人與動物健康一體、福利一體」，若持續製造緊迫與生病的動物，就是在傷害人類自身；在疫情籠罩下，消費者更要支持選擇善待動物的「非籠飼雞蛋」及通過「動物福利標章」認證的鮮奶。

「動物福利標章—乳牛篇」申請辦法今年4月公布，台灣動物社會研究會說，首先申請並通過稽核的是花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場jj farm」所生產的「透明鮮乳」，通過的11項動物福利指標包括畜舍環境及空間、食物及水、熱緊迫紓解、躺臥環境舒適度、牛隻飼養相關紀錄、泌乳牛疾病預防與治療、繁殖配種與懷孕牛管理、仔牛管理、病倒牛處理及牛隻疼痛管理、飼養員素質、牧場防疫。

雞蛋 牧場 疫情

延伸閱讀

柴崎幸爆出不倫戀 新歡遭起底精通3語言背景硬

好無辜！南投東方紅男客波及妻 好媳婦探望公婆也中鏢

3天2起！大陸老虎又逃出咬死人 2隻被斃、2飼養員喪命

米其林餐盤推薦MiraWan餐廳 首推餐飲外帶限期免運費

相關新聞

新北、基隆桃竹宜5縣市大雨特報！ 對流旺盛注意雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強...

「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招

全國防疫警戒升至第三級，民眾減少外出，居家辦公、學習時，長時間近距離使用電子螢幕，1名中年婦女在家辦公，閒暇時熬夜追劇，...

有米香！ 台酒獲2,200公噸公糧糙米為75%防疫酒精原料

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台進入三級警戒，台灣菸酒公司已產能全開，全力趕製75%防疫酒精。台灣菸酒公司...

動社推動物福利標章守護乳牛 未來盼擴展至豬雞禽畜

台灣動物社會研究會今天表示，繼2018年推動認證蛋雞友善生產的「友善雞蛋聯盟標章」後，再度邀集專家學者、酪農、政府部門討...

長輩注意恐有「新」肺炎 防疫簡單篩檢遠離風險

新冠肺炎疫情升溫，高齡長輩除了防疫，更別輕忽吞嚥困難造成吸入性肺炎！一名80歲患有失智症的阿嬤，半年前開始時常吃東西嗆到...

解讀全台大搶工：家事移工為何「不斷逃跑」或「逼雇主就範」？

疫情席捲全球造成國內移工數量減少，許多家事移工因此轉往待遇較佳的工廠任職。政府與其強力限制移工轉換身分，改善適度勞動條件，才能為弱勢家庭留住人力。新冠肺炎疫情下，全球各國紛紛祭出邊境人流管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。