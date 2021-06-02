動社推動物福利標章守護乳牛 未來盼擴展至豬雞禽畜

台灣動物社會研究會今天表示，繼2018年推動認證蛋雞友善生產的「友善雞蛋聯盟標章」後，再度邀集專家學者、酪農、政府部門討論，參考國際動物福利規範及台灣產業在地性，耗時兩年推出「動物福利標章—乳牛篇」，制定台灣乳牛場動物福利評分制度稽核標準，包括11項指標、50個評分項目，希望透過公正嚴謹的標章標準制定與稽核提升經濟動物福利，未來將逐年提高標準，並擴展到豬、肉雞等畜禽產品。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，目前台灣的畜禽飼養，只有比例極少的動物能在相對友善的環境中度過一生，多數動物面臨的「日常」，是終生的密閉囚禁、沒有基本活動空間、無法展現自然行為，並伴隨各種去角、斷喙、閹割等未經麻醉的人為操作帶來的疼痛恐懼。

陳玉敏說，世界動物衛生組織 （OIE） 不斷強調「人與動物健康一體、福利一體」，若持續製造緊迫與生病的動物，就是在傷害人類自身；在疫情籠罩下，消費者更要支持選擇善待動物的「非籠飼雞蛋」及通過「動物福利標章」認證的鮮奶。

「動物福利標章—乳牛篇」申請辦法今年4月公布，台灣動物社會研究會說，首先申請並通過稽核的是花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場jj farm」所生產的「透明鮮乳」，通過的11項動物福利指標包括畜舍環境及空間、食物及水、熱緊迫紓解、躺臥環境舒適度、牛隻飼養相關紀錄、泌乳牛疾病預防與治療、繁殖配種與懷孕牛管理、仔牛管理、病倒牛處理及牛隻疼痛管理、飼養員素質、牧場防疫。