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6月托育補助撥付 15日後送托至月底仍可領6000

中央社 / 台北2日電

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國第3級警戒期間，全國托嬰中心及居家保母暫停托育服務，衛福部社家署公布6月托育補助方式，15日至月底持續送托者，仍可領全月新台幣6000元補助。

鑑於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續嚴竣，3級警戒延長至14日，為降低跨區傳播風險，全國托嬰中心及居家保母配合疫情警戒第3級期限，原則暫停托育服務。社會與家庭署昨天透過新聞稿說明6月托育補助領取方式，分為2種情形撥付。

第1類是家長15日至30日期間如持續送托，可領取6月全月6000元托育補助；第2種為家長當月送托天數未達半個月，則可領取6月半個月托育補助，如家長實際支付托育費用低於托育補助，則依實際付費金額補助。

另外，社家署補充說明，若6月因第3級警戒標準未解除，導致家長全月未送托而自行照顧，則比照育兒津貼發放2500元額度，屆時會透過資訊系統撥付，家長無須申請。停托退費部分，社家署也有相關說明。

社家署表示，托嬰中心可參照「托嬰中心定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」第17點，兒童罹患疾病管制署公告法定傳染病、腸病毒或其他傳染病，或配合停托者，依請假、配合停托日數退還平均月費（學期註冊費除以6個月，加上月費總和計算）一定比例或固定金額，但不得少於4成。

居家保母則依與家長雙方簽訂托育契約辦理，如未於契約規定者，得由雙方共同研議增訂於契約；或參考托嬰中心作法，依請假、配合停托日數退還月費一定比例或固定金額，且不得少於4成。

社家署表示，考量6月上半月無收托事實，建議托嬰中心及居家托育人員暫先不向家長收取費用，等實際送托後再依6月實際收托日數，按比例向家長收費。托嬰中心及居家保母配合防疫停托期間的收入損失，正爭取納入紓困對象，後續由行政院統一對外說明。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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