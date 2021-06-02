疫情升溫避人流 公總：小型車、大型重機定檢可延長

國內疫情升溫，全國三級警戒至6月14日，為了減少人流以及接觸，公路總局今宣布，一般民眾使用的自用小型車及大型重型機車車輛定期檢驗最後應到檢期限在警戒期間者，可延長至警戒結束後1個月內完成驗車。

公路總局表示，受到新冠肺炎疫情影響，為照顧民眾權益，對於「車輛定期檢驗」業務，如民眾因居家隔離、檢疫或確診等原因無法於期限完成驗車，得於原因消滅後6個月內憑相關證明文件完成驗車視同未逾期且免罰。

不過由於疫情持續嚴峻，配合指揮中心呼籲民眾減少外出指引，公路總局表示，針對自用小型車及大型重型機車其檢驗應到檢期限於三級警戒期間之車輛，可延長至警戒結束後1個月內完成辦理檢驗，如在該期間已繳納逾期檢驗罰鍰者，公路監理機關將通知車主退費。

公路總局也呼籲，民眾需要洽辦監理業務，可以多利用監理服務APP，減少外出攜手防疫；如有任何監理業務疑義，歡迎洽公總用路人服務中心0800-231-035。