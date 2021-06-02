遠距教學僅兩周近視度數暴增 眼科醫師3招護眼

本土疫情擴大，現行大多採「停課不停學」方式，改為遠距線上課程，許多孩子長時間緊盯螢幕，加上現階段不適合外出放鬆眼睛，導致近視度數暴增。振興醫院眼科部主治醫師呂宜玲今天提出三招保護視力，包含「多吃蔬果、訂休息時間表、熱敷眼睛」，並提醒家長，線上教學期間，孩子千萬不可擅自停用散瞳劑。

教育部5月19日公告各級學校停止上課，且將停課日期延至6月14日，停課至今僅僅兩周，已有不少學童視力遽增。呂宜玲說，像是今天上午剛好有一名學童，本來有遠視25度，今天回診一測發現變近視150度，等於是增加近200度。

呂宜玲表示，長時間近距離作業，常常導致度數突然暴增，可能是睫狀肌過度緊繃，形成「假性近視」，必須要赴門診散瞳檢查，才可以知道是否真的近視，建議家長下學期開學前能夠視疫情嚴峻與否，帶孩子回診追蹤視力。

有些孩子點散瞳劑控制度數，呂宜玲提醒，遠距教學間請別擅自停藥，必須嚴格預防近視加深；同時，若有疑似近視看不清楚的狀況，家長也先別急著帶小孩去配眼鏡。

至於居家護眼方法，呂宜玲提供三妙招，第一、多吃深綠色蔬菜、橘黃色蔬果；其次，家長可以訂製時間表，線上上課一小時，建議就要休息半小時，若下課時間短暫，可以選擇閉眼歇息；最後，也可以利用熱敷方式舒緩眼睛疲勞，運用41度的水以毛巾浸濕濕敷，等到水溫涼掉後，接著再重複一次，午休或睡前都是適合敷眼時間。