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新北推農創組合2.0選用在地農產品 WFH在家簡單煮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
螢火蟲書屋與石碇家政媽媽班研發靈芝香菇元寶餃。圖／新北市農業局提供
螢火蟲書屋與石碇家政媽媽班研發靈芝香菇元寶餃。圖／新北市農業局提供

新北市與在地團隊合作，延續去年「農業創生防疫找樂子」組合包，推出新北農創組合2.0「WFH底家簡單煮」，提供居家辦公的民眾，防疫在家簡單煮，同時也能吃到美味顧健康。

農業局長李玟表示，新北市去年與在地團隊合作推出「農業創生防疫找樂子」組合包，從食用、使用與心理療癒出發，以設計及業界資源導入防疫，推出後大受好評。

今年因應疫情推出新北農創組合2.0，本次與去年度相同，堅持選用新北在地優質健康農產品，讓民眾居家辦公之餘，可以在家簡單煮，同時吃得安心又健康，這次推出螢火蟲書屋「靈芝香菇元寶餃」、許家麵線「三色手工麵線」及甘樂文創「醬醬好組合」等3款。

螢火蟲書屋與石碇家政媽媽班研發靈芝香菇元寶餃，採用石碇靈芝、香菇、深坑黑毛豬肉及平溪珠蔥，水餃皮Q彈，內餡飽滿，在家就能吃到在地美味與健康；三色手工麵線來自於石碇區30年老店「許家麵線」，許家麵線堅持手作理念，並結合臺灣在地特色，結合養生紅麴及石碇茶元素，透過麵線傳遞在地風味及堅持手工的心意。

甘樂文創推出限定「醬醬好組合」，與御鼎興聯手合作，採純天然古法釀酵法，將味噌與醬油結合，集甘濃香醇為一體，淬鍊出全台灣唯一味噌御露油膏，搭配這一味更是將食材鮮美完美發揮。

欲享用農業創生好物，「靈芝香菇元寶餃」請洽螢火蟲書屋粉專或撥打訂購專線(0933808128)，雙北區域由團隊親送；「三色手工麵線」請洽石碇許家麵線訂購網址(https://reurl.cc/dG05yD)；甘樂文創「醬醬好組合」請洽訂購網址(https://bit.ly/3vpRfmx)。

三色手工麵線來自於石碇區30年老店「許家麵線」。圖／新北市農業局提供
三色手工麵線來自於石碇區30年老店「許家麵線」。圖／新北市農業局提供
甘樂文創推出限定「醬醬好組合」。圖／新北市農業局提供
甘樂文創推出限定「醬醬好組合」。圖／新北市農業局提供

文創 螢火蟲

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