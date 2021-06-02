快訊

隔離走一遭 吳崢：疫情下焦慮爆棚 別讓疫情撕裂同理心

情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

高屏等9縣氣溫亮「黃燈」 氣象局發布高溫特報

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。圖／氣象局提供
氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。圖／氣象局提供

今天天氣高溫炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。

氣象局表示，台灣今天恢復相對穩定的天氣型態，各地多半是多雲到晴的天氣，今天要注意的高溫狀況，西半部、東半部的高溫來到33至34度，南部近山區、河谷地區，高溫可能達35至36度；明天受到西南風影響，各地溫度更高，西半部溫度會來到35度左右，且中南部會有焚風，容易出現局部36度以上的高溫，宜蘭花蓮的高溫也有33至34度，提醒民眾注意防曬、多補充水分，預防中暑。

氣象局也提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

高溫 氣象局

延伸閱讀

高雄92歲失智翁騎車外出失蹤 屏警高屏溪畔夜搜找到人

才剛有梅雨怎麼又停了？ 氣象局：梅雨季不是天天下雨

下一波鋒面5日報到 全台有雨

梅雨鋒面徘徊 氣象局提醒西半部防夜雨

相關新聞

高屏等9縣氣溫亮「黃燈」 氣象局發布高溫特報

今天天氣高溫炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近...

沾土塵口罩全溼透 工人辛酸：1天換10片 否則不能呼吸

戶外防疫全民戴口罩，但工人在大熱天底下揮汗工作，被土塵沾汙的口罩全部溼掉，有工人把戴了10幾分鐘的全溼口罩po上網，「不...

遠距教學僅兩周近視度數暴增 眼科醫師3招護眼

本土疫情擴大，現行大多採「停課不停學」方式，改為遠距線上課程，許多孩子長時間緊盯螢幕，加上現階段不適合外出放鬆眼睛，導致...

水位持續上升！德基水庫又進帳 蓄水率升至6.2%

山區持續降雨，德基水庫昨日累積雨量11.5毫米，今天上午7時水位為1331.74公尺，較昨天上升2.24公尺，蓄水率也從...

台南-中洲間電力異常 台鐵北上南下多班次延誤

台鐵表示，受到台南與保安之間西正線電力設備異常影響，在上午10點50分之後，以東正線單線雙向供列車行駛，南上北下列車都有...

新北推農創組合2.0選用在地農產品 WFH在家簡單煮

新北市與在地團隊合作，延續去年「農業創生防疫找樂子」組合包，推出新北農創組合2.0「WFH底家簡單煮」，提供居家辦公的民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。