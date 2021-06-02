高屏等9縣氣溫亮「黃燈」 氣象局發布高溫特報

今天天氣高溫炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。

氣象局表示，台灣今天恢復相對穩定的天氣型態，各地多半是多雲到晴的天氣，今天要注意的高溫狀況，西半部、東半部的高溫來到33至34度，南部近山區、河谷地區，高溫可能達35至36度；明天受到西南風影響，各地溫度更高，西半部溫度會來到35度左右，且中南部會有焚風，容易出現局部36度以上的高溫，宜蘭花蓮的高溫也有33至34度，提醒民眾注意防曬、多補充水分，預防中暑。

氣象局也提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。