沾土塵口罩全溼透 工人辛酸：1天換10片 否則不能呼吸

戶外防疫全民戴口罩，但工人在大熱天底下揮汗工作，被土塵沾汙的口罩全部溼掉，有工人把戴了10幾分鐘的全溼口罩po上網，「不戴怕檢舉、戴了怕缺氧」，可知太陽底下勞工的辛苦嗎？疫情再不過去，賺的錢都還不夠買口罩。

工人及外送員在外脫口罩用餐，屢遭辱罵檢舉防疫破口，最近各地方政府解套，勞工可以找通風處及保持安全距離用餐。

但是，基層勞工的辛酸還不只如此，盧姓鋼筋工程人員在臉書貼文，「戴著口罩，煙也沒法抽了，檳榔也沒法嚼了，休息時也不敢圍著聊天了，便利商店連門口都不敢過去了，自助餐門口的冰紅茶也不再供應，原本公園的樹蔭下不能午休了...！」

盧男自曝，一盒口罩我三、四天就用完了，口罩不用錢膩？這麼怕被傳染還出門，大家來對著我們叫囂，是白目嗎？還是房間冷氣吹得太冷出來取暖？一場疫情撕裂了我們曾經溫暖的同理心。

他說，沒人願意在烈日下戴著濕口罩工作，工人們沒有群聚，每個人都怕染疫，可是不出工誰養家？要是確診誰養家？你以為確診者的足跡我們沒注意？

這篇勞工辛酸貼文，吸引2萬5千人按讚。網友留言中，林姓工人把大熱天，戴了10幾分鐘的全濕口罩po上網，口罩被沾了泥土灰塵，再加上汗水濕透，「戴著它完全無法呼吸，必須再換一片新口罩，要不然沒染疫也會窒息而死」。

盧先生說，工作一天下來，很多人都要換上10片口罩，疫情再不趕快過去，工人們賺的錢可能都還不夠買口罩了....。底下紛紛有人留言，「辛苦了」、「加油」、「一場疫情看到不同人性」、「讓高層聽見基層勞工心聲」。