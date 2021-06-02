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中醫不用把脈也能看病？視訊診療突破迷思

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
聯新國際醫院中醫科主任陳宗政解釋，把脈只是中醫「切診」的一環，並非主要手段，即使沒有把脈，中醫還是能從其他方法替病人診療。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院中醫科主任陳宗政解釋，把脈只是中醫「切診」的一環，並非主要手段，即使沒有把脈，中醫還是能從其他方法替病人診療。圖／聯新國際醫院提供

疫情期間，各大醫院推出視訊診療服務，桃園聯新國際醫院的視訊診療也納入中醫，但醫生如何隔空替病人把脈呢？聯新國際醫院中醫科主任陳宗政解釋，把脈只是中醫「切診」的一環，並非主要手段，即使沒有把脈，中醫還是能從其他方法看出端倪。

陳宗政指出，中醫會透過「望聞問切」四診了解病情，首先會從病人神情、姿勢、面容面相、呼吸等，「望」出狀況端倪，再聽病人說話、呼吸、咳嗽的情況，以「聞」診方式聽出病情好壞，依據以上資訊再進一步「問」診，詳細詢問病人狀況，最後以把脈和觸診來應證。

陳宗政表示，中醫視訊診療相當適合慢性腎病、腦血管疾病、腫瘤病患等正在服用中藥治療或調養的病人，及感冒、流鼻水、咳嗽、腸胃不適胃痛、腹瀉等急性狀況和體質調整；此外，新冠肺炎病人輕症隔離或居家者，也可以視訊看診，由中醫視需要可開立清冠一號，依病況加減方，取藥再由家人代領。

陳宗政說，中醫師透過視訊診療門診，無法以針砭灸治療，但是透過開立處方用藥，包括科學中藥、傳統水藥、外敷藥物和貼布等，以及提供衛教活動諮詢和穴位按摩指導等，還是能幫病人獲得適切醫療協助。

聯新國際醫院國際醫療中心主任吳政哲表示，民眾可直接透過手機「健康益友APP」掛號或專線電話預約，中醫科視訊診療門診周一至六皆規畫診次，可開立內用藥與外敷藥，以及提供衛教諮詢和穴位按摩指導等，診療完畢再至醫院停車場戶外窗口繳費領藥，不需進入醫院，讓民眾安心就醫零接觸。

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