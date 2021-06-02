今明慎防高溫 氣象局：彩雲水氣周五起影響台灣

受到鋒面逐漸北移的影響，氣象局表示，台灣今天恢復相對穩定的天氣型態，各地多半是多雲到晴的天氣，今天要注意的高溫狀況，西半部、東半部的高溫來到33至34度，南部近山區、河谷地區，高溫可能達35至36度；明天受到西南風影響，各地溫度更高，西半部溫度會來到35度左右，且中南部會有焚風，容易出現局部36度以上的高溫，宜蘭花蓮的高溫也有33至34度，提醒民眾注意防曬、多補充水分，預防中暑。

至於民眾最關心的降雨狀況，氣象局表示，今天降雨都是以午後降雨為主，北部、東北部地區、各地山區都有局部雷陣雨的情形，不排除山區會有局部大雨出現；明天水氣更少一些。

對於彩雲颱風的動向，氣象局說，今天早上8時左右，彩雲颱風在距離鵝鑾鼻南南東方1100公里海面上，預計朝西北方向前進，穿過呂宋島，進入到南海，大概4日周五上午左右抵達巴士海峽附近，屆時會減弱成熱帶性低氣壓，推測颱風會持續往東北方向前進，並減弱成一般性低氣壓。

氣象局表示，本周末因為鋒面到達台灣，天氣會變得不穩定，西半部、東北部山區都有局部大雨，且容易有短時強降雨，由於鋒面附近容易出現中小尺度對流，容易出現瞬間大雨、雷擊強降雨等，提醒民眾隨時注意氣象局發布的豪大雨特報，以及即時天氣訊息。

氣象局表示，7、8日鋒面南移到巴士海峽徘徊，再加上彩雲颱風的影響，這兩個交互作用會比較複雜，將持續觀察後續變化。