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居家辦公午覺怎麼睡藏學問 職能治療師傳授2撇步

中央社 / 台北2日電
職能治療師高琪鈞建議，居家辦公的民眾最好躺著睡。示意圖／特力集團提供
職能治療師高琪鈞建議，居家辦公的民眾最好躺著睡。示意圖／特力集團提供

根據美國研究，午睡可促進大腦記憶與認知能力，但到底該怎麼睡，暗藏學問。職能治療師高琪鈞建議，居家辦公的民眾最好躺著睡，有三高及胃食道逆流者則建議先午睡、再吃午餐。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，許多人都改為居家辦公，中午吃完飯睏意襲來，到底該不該午睡、睡多久，令許多民眾頭痛。

台灣職能治療學會理事長吳菁宜今天表示，人的一生當中，睡眠就占約1/3的時間，重要性可見一斑，根據美國約翰霍普金斯大學睡眠與晝夜神經生物學中心研究發現，有午睡習慣者，不僅大腦的記憶力與認知能力會增加，晚上也最容易符合正常的睡眠範圍。

實際上，午睡也暗藏學問，從睡姿該趴睡還是臥睡，該用餐前睡還是用餐後睡，都和健康息息相關。

職能治療師高琪鈞指出，學生、上班族午睡時大多以坐姿趴睡，但這樣的睡姿可能壓迫神經、造成頸部肌肉過度拉長，建議可選用中空的甜甜圈抱枕，墊高到胸口的高度，讓頭部平平的埋進枕頭中，避免頭頸部往一側旋轉太多；不過，民眾若在家工作或休假在家，則建議回到床上躺著睡。

午睡時機方面則因人而異，高琪鈞指出，有糖尿病、高血壓、高血脂的三高族群，若吃完飯馬上午睡，可能影響血液循環，建議先午睡、再吃飯；胃食道逆流患者也可以透過先午睡、後吃飯，避免胃食道逆流問題。

高琪鈞提醒，若三高族、胃食道逆流族群非得吃飽再睡，建議飯後至少休息30到60分鐘後再午睡。

至於低血壓族群，高琪鈞建議可以放鬆或呼吸訓練取代飯後的午睡，透過橫膈膜呼吸及正念、冥想等方法，也能達到讓身體放鬆的休息效果。

高琪鈞也強調，針對晚上有睡眠障礙、躺下30分鐘仍睡不著的民眾，可考慮縮短午睡時間至20分鐘以內，以免晚上更難入睡。

睡眠 胃食道逆流

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