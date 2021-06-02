快訊

情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

又一新冠確診病患暴力鬧醫院！他失眠砸毀急診室玻璃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫不忘防颱 網購平台、賣場防颱專區看這裡

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／消防署提供
圖／消防署提供

全國三級疫情警戒，內政部消防署今天表示，因應颱風季來臨，已協調多家網購平台及賣場，於6月設置防颱專區，將防颱所需物品或食物集中販售，包括防颱修繕、停電、保護門窗、清潔消毒、緊急避難包等用品及食物、飲用水，方便民眾一次購足，預先做好準備，才能防疫又防颱，確保人身財產平安。

消防署指出，依據以往經驗，颱風來襲可能造成道路橋梁毀損、土石流、大規模淹水、物資缺乏等情況，政府已預先盤點全國191處易成孤島地區，並展開清淤、抽查抽水站運轉情形，強化防救災整備工作，呼籲國人也須做好自主防災準備，例如：準備緊急避難包、防颱用品等，在颱風來襲時，才能避災減災。

消防署表示，今年邀請社團法人台灣防災產業協會、各賣場及網路平臺業者一起響應，網路平台包括露天拍賣、PChome網路家庭、東森購物、momo購物網、Tokyu Hands台隆手創館、全家行動購等；實體賣場包括愛買、小北百貨等，都會設置防颱專區，便利民眾準備防颱用品及儲備食物飲用水，讓民眾輕鬆完成防颱準備。

消防署呼籲，颱風是自然現象，不會因疫情而消失，大家也要做好居家防颱準備，備妥相關防颱用品、防災食物及飲用水。疫情期間，進入賣場採購時，請遵照「少去多買，一次購足」原則，並落實實聯制登記、配合賣場人流管制，同時全程配戴口罩、使用酒精或乾洗手液清潔手部、保持社交距離。

消防署指出，颱風季期間，在全民共同防疫的共識下，也要隨時注意各項天氣警特報資訊，預先做好防颱準備，才能平安度過颱風可能帶來的危害。

颱風 疫情 購物網

延伸閱讀

竹市防疫減稅措施 與您疫起共度難關

桃園防疫美容髮歇業11天 業者無奈：已沒生意不想再挨罰

台中警大雅分局5國語言宣導防疫資訊 外國人一目了然

居家防疫太悶了！體重破百男子散步跌落3米深溝 警消大陣仗救援

相關新聞

高屏等9縣氣溫亮「黃燈」 氣象局發布高溫特報

今天天氣高溫炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近...

沾土塵口罩全溼透 工人辛酸：1天換10片 否則不能呼吸

戶外防疫全民戴口罩，但工人在大熱天底下揮汗工作，被土塵沾汙的口罩全部溼掉，有工人把戴了10幾分鐘的全溼口罩po上網，「不...

遠距教學僅兩周近視度數暴增 眼科醫師3招護眼

本土疫情擴大，現行大多採「停課不停學」方式，改為遠距線上課程，許多孩子長時間緊盯螢幕，加上現階段不適合外出放鬆眼睛，導致...

水位持續上升！德基水庫又進帳 蓄水率升至6.2%

山區持續降雨，德基水庫昨日累積雨量11.5毫米，今天上午7時水位為1331.74公尺，較昨天上升2.24公尺，蓄水率也從...

台南-中洲間電力異常 台鐵北上南下多班次延誤

台鐵表示，受到台南與保安之間西正線電力設備異常影響，在上午10點50分之後，以東正線單線雙向供列車行駛，南上北下列車都有...

三級警戒6月14日能解封？ 中華郵政6月下旬招考延辦

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布全國第三級警戒延長至6月14日，不過不少專家學者都認為6月14日解除三級警戒不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。