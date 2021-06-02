防疫不忘防颱 網購平台、賣場防颱專區看這裡

全國三級疫情警戒，內政部消防署今天表示，因應颱風季來臨，已協調多家網購平台及賣場，於6月設置防颱專區，將防颱所需物品或食物集中販售，包括防颱修繕、停電、保護門窗、清潔消毒、緊急避難包等用品及食物、飲用水，方便民眾一次購足，預先做好準備，才能防疫又防颱，確保人身財產平安。

消防署指出，依據以往經驗，颱風來襲可能造成道路橋梁毀損、土石流、大規模淹水、物資缺乏等情況，政府已預先盤點全國191處易成孤島地區，並展開清淤、抽查抽水站運轉情形，強化防救災整備工作，呼籲國人也須做好自主防災準備，例如：準備緊急避難包、防颱用品等，在颱風來襲時，才能避災減災。

消防署表示，今年邀請社團法人台灣防災產業協會、各賣場及網路平臺業者一起響應，網路平台包括露天拍賣、PChome網路家庭、東森購物、momo購物網、Tokyu Hands台隆手創館、全家行動購等；實體賣場包括愛買、小北百貨等，都會設置防颱專區，便利民眾準備防颱用品及儲備食物飲用水，讓民眾輕鬆完成防颱準備。

消防署呼籲，颱風是自然現象，不會因疫情而消失，大家也要做好居家防颱準備，備妥相關防颱用品、防災食物及飲用水。疫情期間，進入賣場採購時，請遵照「少去多買，一次購足」原則，並落實實聯制登記、配合賣場人流管制，同時全程配戴口罩、使用酒精或乾洗手液清潔手部、保持社交距離。

消防署指出，颱風季期間，在全民共同防疫的共識下，也要隨時注意各項天氣警特報資訊，預先做好防颱準備，才能平安度過颱風可能帶來的危害。