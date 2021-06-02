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北染疫產婦呼吸窘迫台中醫護冒險接生！嬰兒哭聲好感動

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
一名北部染疫產婦在台中中山附醫緊急負壓隔離病房緊急剖腹，新生兒哭聲宏亮狀況穩定，立即由新生兒加護病醫療團隊接手照護。圖／翻攝自中山附醫臉書
一名北部染疫產婦在台中中山附醫緊急負壓隔離病房緊急剖腹，新生兒哭聲宏亮狀況穩定，立即由新生兒加護病醫療團隊接手照護。圖／翻攝自中山附醫臉書

中山醫學大學附設醫院昨天在臉書分享「讓隔離房內孤獨的產婦生產不孤單「一位堅強媽媽生產故事」，一名北部染疫產婦轉送入院，因呼吸窘迫，院方組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，在負壓隔離病房緊急剖腹，由婦產部權威醫師陳進典執刀，因考量其他醫護安危，他一人上陣，僅1名助手協助，全程26分鐘完成，母子均安，「新生兒哭聲宏亮狀況穩定」，讓隔離病房外的醫護團隊都好感動。

中山附醫婦產科醫師沈煌彬也在臉書分享，幫這位媽媽接生，團隊都會承擔著可能被感染的風險。「電話中聽到陳進典教授說：『大家都有小孩子，顧慮也很多。這台手術我來就好。幫我找一個助手即可，不要影響太多人。』我哽咽的說『好，謝謝。』那一刻，突然覺得自己在陳教授面前顯得很渺小。」

中山附醫表示，這名產婦因確診新冠肺炎在5月31日獨自一人從北部轉入中山附醫負壓隔離病房治療，昨天在高流量氧氣治療仍呈現中度至重度呼吸窘迫，婦產科醫師為避免孕婦持續血氧不足會造成胎兒呼吸窘迫症候群，建議需立即執行剖腹生產手術。

中山附醫說明，這位堅強的媽媽自己填寫手術同意書和麻醉同意書，中山附醫立即組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，包括感染症專科醫師王唯堯、麻醉部主任洪維德、婦產部陳進典教授、小兒感染科主任潘蕙嫻、隔離房、產房及加護病房護理師、麻醉科、手術室護理師專科護理師，在負壓隔離病房執行緊急剖腹生產手術。

中山附醫表示，剖腹產手術程僅花26分，新生兒哭聲宏亮狀況穩定，立即由新生兒加護病醫療團隊接手照護。這是中山附醫醫療團隊首次在負壓隔離病房內執行全身麻醉手術，新生兒被抱出母親子宮的一剎那，在隔離病房外的醫護團隊都為母子均安而感動不已。

一名北部染疫產婦在台中中山附醫緊急負壓隔離病房緊急剖腹，新生兒哭聲宏亮狀況穩定，立即由新生兒加護病醫療團隊接手照護。圖／翻攝自中山附醫臉書
一名北部染疫產婦在台中中山附醫緊急負壓隔離病房緊急剖腹，新生兒哭聲宏亮狀況穩定，立即由新生兒加護病醫療團隊接手照護。圖／翻攝自中山附醫臉書

手術 負壓隔離病房 新生兒

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