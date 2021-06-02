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梅雨6月8日後明顯跳躍 氣象專家：「阿梅」將byebye了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象專家賈新興說，最新的預測有比較明顯的變化了，特別是歐洲的模式，在6月8日後預測整個梅雨明顯的跳躍(jump)，這表示「阿梅byebye了」。圖／擷取自賈新興臉書
氣象專家賈新興說，最新的預測有比較明顯的變化了，特別是歐洲的模式，在6月8日後預測整個梅雨明顯的跳躍(jump)，這表示「阿梅byebye了」。圖／擷取自賈新興臉書

受到滯留鋒面影響，全台有雨，這波梅雨共計挹注全台水庫1億3600萬噸，超過全台10天用水量，外界關注下一波梅雨鋒何時到來？不過氣象專家賈新興說，最新的預測有比較明顯的變化了，特別是歐洲的模式，在6月8日後預測整個梅雨明顯的跳躍(jump)，這表示「阿梅byebye了」。

不過賈新興也說，美國模式的預測則顯示，南海及菲律賓東方外海颱風的生成，這兩種情境相當分歧，值得留意後續預測趨勢的變化。

賈新興說，今天仍然要留意午後雷雨的突襲，明天午後雷雨相對緩和，後天因為南方水氣增多，午後雷雨相對明顯，6月5日至6月8日梅雨鋒面再度影響台灣，天氣很不穩定，要留意有局部大雨或豪雨的機會，6月8日之後就再看個幾天的預報趨勢。

梅雨 南海

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