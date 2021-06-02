一張圖看端午國道疏運措施 實施單一費率

端午連假快到了，儘管今年受到疫情影響，國道交通量推估會較以往連假來得少，不過高公局提醒，近期追撞及自撞事故頻傳，駕駛人行駛國道時請保持行車安全距離、勿疲勞駕駛、勿超速、勿任意變換車道，以免發生事故影響行程。

高公局表示，近年端午節連期每日國道肇事件數分別為，107年每日88件、108年每日97件，及109年每日109件。依肇事分析相關文獻，夜間行車肇事之嚴重程度(肇事率及致死率)約為日間的2到3倍。呼籲用路人自行開車時，務必養足精神再上路，切勿疲勞駕駛。

高公局表示，6月12日至6月14日端午連假期間，國道實施單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)、匝道儀控及開放路肩等措施，疫情期間請大家儘量減少外出，出門時應全程配戴口罩，保持社交距離，共同為防疫而努力。