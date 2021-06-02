飼料添加益生菌養白肉雞 增重又降低飼養成本

農委會畜試所經過3年研發，篩取出芽孢桿菌屬枯草桿菌TLRI211-1菌株，經發酵培養後，添加在白肉雞飼料中，結果發現，可明顯改善白肉雞（生長後期）體增重及飼料效率。

畜試所表示，近年來畜禽飼養禁用預防性抗生素，已是國際趨勢，我國在法規及消費者關注下，畜禽生產已幾乎停用生長用抗生素，但不用，在飼養上卻會頻繁出現細菌感染，進一步影響生產性能，並增加飼養成本，因此需要開發保健用的飼料添加物，以確保和維持經濟動物最佳的健康和性能。

畜試所說，益生菌即是一種潛在的保健產品，已被廣泛研究並用於商業飼養用途。可做為益生菌的種類繁多，其中以芽孢桿菌最為廣泛應用，可改善經濟動物生長性能、調節腸道菌群、抑制病原體增殖及增強腸道的免疫活性。