彩雲殘餘水氣周五接近台灣 吳德榮：周六梅雨鋒再返

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，第3號颱風彩雲大致在呂宋島北轉，受菲律賓地形破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓；再轉向東北，結構持續受垂直風切破壞，對台無威脅。不過，周五其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高、午後對流因此增強。

他說，今天梅雨鋒減弱北移，有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍略較昨天縮小、午後局部地區仍有較大雨勢。北部22至34度，中部23至35度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮說，明天梅雨鋒已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫降雨的機率。周五彩雲殘餘水氣接近，有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流強度增強，有較大雨勢；未下雨前、天氣悶熱。

吳德榮表示，周六清晨起至下周一梅雨鋒再度南下並在台灣附近徘徊，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。

他說，下周二梅雨鋒逐漸移向北部海面，天氣不穩定，午後有強對流發生的機率。切莫忽視劇烈天氣可能帶來的災害。