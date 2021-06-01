貨量太大！黑貓宅急便、宅配通、新竹物流暫停低溫宅配

防疫宅在家，許多人的日常生活所需全都靠網購，讓物流業者疲於奔命，尤其低溫宅配貨量遽增，今天（6月1日）包括黑貓宅急便、台灣宅配通、新竹物流等都在官網發布公告，宣布調整低溫包裹配送服務，以確保配送品質。防疫期間建議有寄件需求的消費者可隨時至各物流業者官網留意最新公告。

黑貓宅急便公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、一般代收店、黑貓寄取站）；即日起至6月14日契約客戶集貨截止時間提前至中午12點截止，請多利用寄取站交寄。公告期間所交付之包裹「無法確保於隔日配達，請客戶斟酌交寄商品效期再行交寄」。此外，基於防疫安全，即日起推動「無接觸配送、免簽名機制」，將無法配送至指定樓層，改為與收件人電聯說明約定至指定配送區域。業者表示，因近期配送貨量暴增，尤其低溫配送因難度較高，請大家隨時留意官網最新公告。

台灣宅配通在官網發布公告，即日起至6月4日暫停受理契約客戶寄往北部地區（台北市、新北市、桃園市、新竹縣市）之低溫包裹；6月2日至6月5日暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件（含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件）。另因應金門、澎湖地區航班運能限制，即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班班次恢復正常後將另行通知。