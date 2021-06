台灣三星第二屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

三星長年於全球各地舉辦「Solve for Tomorrow」競賽活動,實踐「Together for Tomorrow!Enabling People」(共創未來!賦能予人)之企業社會責任願景,鼓勵全球青年運用STEM領域(科學、科技、工程、數學)知識揮灑創意,透過科技解決當地社會問題,計畫推行迄今11年間,全球已有23個地區、共計180萬位學生參與。去年台灣三星舉辦首屆「Solve for Tomorrow」競賽,吸引近500名大學生報名、超過150個創意點子,展現台灣莘莘學子對於改變社會問題的熱忱,今年台灣三星更將教育資源向下紮根,邀請高級中等學校及五專一至三年級學生透過創新思維與科技應用,翻轉台灣未來。

承襲第一屆台灣「Solve for Tomorrow」競賽活動宗旨,今年台灣三星延續「新思維,心技術,共創星未來」競賽主題,並呼應聯合國永續發展目標(SDGs)與教育部推行的「核心素養」理念,邀請參賽學生從「永續社會」及「永續環境」領域的議題發想,提出創新解方。台灣三星除了挹注更多教育資源予參賽學生,更因應大環境的轉變,以豐富的線上教育課程、工作坊及導師資源,引導學生運用設計思考思維,將創意點子落實為原型(Prototype)。在三階段的賽程中,學生可培養核心素養,在非常時期集思廣益,改善社會議題的同時,提升問題解決、溝通、合作、創意、思考等面對星未來的能力。

本屆競賽報名與提案繳件至6月29日截止;線上說明會將於6月3日舉行,歡迎對解決社會問題富含熱忱的師生透過活動官網報名參加。疫情期間的活動相關辦法,主辦單位將依照教育部規範及時調整,並在活動官網公告。

台灣三星2021第二屆「Solve for Tomorrow」競賽主題分為兩組,「永續社會組」將以打造永續安康的社會為目的,聚焦於促進城鄉發展、弭平城鄉差距、優化教育資源的方案;「永續環境組」則將發想調適氣候衝擊、善用自然資源、創造替代能源與保護環境的解決方案,以促進經濟與環境永續共榮。

今年台灣三星導入全新賽制,除了增加「複賽」階段,激勵參賽者優化提案落實的可行性,更於決賽時邀請學生將概念化作原型(Prototype),讓創意想法得以實現並發揮影響力。為了給予參賽團隊更多專業意見,入圍複賽的團隊皆能獲得三星提供的「線上影音課程」及「線上輔導課程」資源;此外,保留於第一屆「Solve for Tomorrow」競賽大獲參賽隊伍好評的工作坊,邀請Social AED發起人與團隊夥伴為學生們奠基設計思考與創新設計流程的邏輯知識。