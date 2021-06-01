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12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

國際醫療病床鬆綁 因應疫情可徵用為專責病房

中央社 / 台北1日電

國際醫療限制鬆綁，衛生福利部近日公告，取消國際醫療病床數上限，允許國際醫療與本地醫療共用人力，且因應重大疫情，政府可徵用國際醫療病床，當作專責病房使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情驟升，大量確診病患讓醫院收治量能吃緊，專責病房與病床數量也備受關注。

衛福部醫事司5月28日公告修正「醫院設立或擴充許可辦法」，明訂國際醫療病床應設置於醫院內獨立區域，與其他病床有明顯區隔；一旦發生重大或緊急事件時，政府可下令將國際醫療病床做為指定用途。

衛福部醫事司簡任技正李中月指出，先前就在國際醫療法規調整，可回應產業發展需求，另因應疫情，也增加國際醫療病床設置的彈性機制，一旦發生疫情可能被徵用為專責病房。

衛福部次長石崇良說明，先前規定醫院的國際醫療床數不得超過急性一般病床數的1/10，也不得挪用本國醫療的醫事人力，因此醫院設置國際醫療病床意願不高，數量也寥寥無幾，不利國際醫療發展。

石崇良說，台灣醫療水準高，鬆綁國際醫療的法規限制後，可回歸自由市場，而疫情期間沒有國際醫療病人來台，但仍有配置的醫療人力，就可轉為收治確診者的專責病房。

新光醫院副院長洪子仁表示，此波疫情突然爆發，確診病患大量湧入醫院，以新光醫院為例，在不到4天內就改裝病房，將收治量能提高2倍以上。

針對國際醫療限制放寬，洪子仁分析，國際醫療病床具高度彈性，平時專門做自費國際醫療，但在防疫戰爭時期，能以最快速度調整成專責病房。

新冠肺炎 COVID-19 衛福部 石崇良 疫情

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