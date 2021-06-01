宅配塞車！生鮮蔬果低溫包裹爆量 5家物流公司調整措施一次看

疫情升溫影響民生需求，但許多民眾受到疫情影響不都敢出門，開始利用網購服務大量採購生鮮蔬果，導致低溫配送包裹爆量，近日各物流公司便紛紛改變配送政策，以確保服務品質。

黑貓宅急便今（1）日就發出公告表示，即日起至3日，暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，且暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、一般代收店及黑貓寄取站）。

新竹物流即日起至4日，也將暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市及新竹縣（市）低溫包裹，同時消費者在萊爾富、新竹物流自送站的低溫包裹寄件，也將暫停受理。

宅配通則是從即日起至4日，暫停受理契約客戶寄往台北市、新北市、桃園市及新竹縣（市）的低溫包裹，2日至5日也會暫停受理消費者低溫包裹寄件（含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件），此外金門、澎湖地區因航班運能限制，也將暫停配送低溫包裹項目。

此外，中華郵政、嘉里大榮也接連公告調整配送措施，以減緩配送爆量問題，以下帶您了解5家宅配公司目前的營運措施。