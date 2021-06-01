好好在家／居家學習5大招 讓防疫在家動手動腦不無聊

隨著第三級疫情警戒持續延長，教育部也宣布全台各級學校停課延長至6月14 日，爸媽們除了煩惱孩子們是否能跟上學校的線上課程，長時間待在家不能出門，更需要各種趣味線上學習工具讓學習不無聊，甚至是透過網路教學讓全家一起活動筋骨放電一下，幫助拯救爸媽輕鬆度過抗疫期。

自學平台達人蘇詩涵提出居家學習5大招，幫助家長打造適當環境，讓孩子自主學習成效更好。

第一招：降低環境干擾，讓學生專注學習

打造獨立的學習空間以提升學生的專注力，並盡可能避免讓分心的因素，如大聲談話、進出房間等。上課前，也請再次確認網路連線、帳號登入狀況，減少在學習過程中，受設備等外在因素打斷的機會。

第二招：協助孩子規劃學習進度，善用線上資源輔助學習

遠距教學讓老師難以即時掌握學生的學習狀態，家長可多關心孩子的學習情況，並利用教育部、學校所推薦的線上資源來加強，部分線上自學平台也也於停課期間推出免費線上課程，幫助學生維持學科進度與學習習慣。

第三招：遇到學習問題，專業線上家教一對一解惑

居家學習如果遇到問題找不到老師解答怎麼辦？家長也不必急跳腳，目前有許多線上家教平台提供一對一即時問答或預約課程的服務，甚至可將題目拍照上傳App，便能快速找到專業線上家教進行一對一的解題教學。

第四招：協助孩子延伸課堂學習，培養興趣多元發展

停課期間孩子少了與同儕交流的機會，建議家長可以與孩子共同安排運動或課餘活動，例如跟著線上影片進行健身課程，讓動態活動排解單人上課的孤獨感等。只要網路上搜尋「workout at home」、「在家訓練」、「兒童運動」等關鍵字，就有各式豐富的居家運動項目可以挑選，大人動一動避免身材也跟著防疫升級，孩子動一動消耗體力也能更好睡。

第五招：引導而不控制孩子，將學習自主權還給學生

遠距教學不僅考驗學生的自律性也考驗著家長的控制慾，在新課綱講求的自主學習概念下，家長應透過與孩子的互動中，了解其學習情況，並適時提供適當而不過度的幫助，將學習的自主權交還給孩子，讓學生養成長期而持續的學習習慣。