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台大癌醫6月起改制為分院 邁向頂尖抗癌基地

中央社 / 台北1日電

台大癌醫中心醫院宣布，今天起改制為台大醫院癌醫分院，成為台大醫院體系第5家分院，未來將持續提升服務量能及品質，邁向頂尖抗癌基地。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，院方未舉行公開布達典禮，今天在台大醫院副院長王亭貴監誓下，由台大癌醫中心分院院長楊志新代表宣誓宣讀，並進行一級主管交接儀式。

王亭貴表示，改制前台大癌醫與台大醫院均為台大附屬醫院，但彼此獨立，並無隸屬關係；雖互動往來密切，但受限於法規，在資源共享、人力彈性支援等運作上，仍有諸多限制。

王亭貴說，改制後癌醫成為台大醫院分院，透過醫療整合與分工，人力、設備、教學及研究資源得以共享，不但能提高效率，更進一步提升服務量能及品質，造福更多癌症患者。

楊志新指出，今天起將以台大醫院為後盾，相互支援醫療科技或人力，可落實分級醫療及雙向轉診制度，可望使醫療量能極大化，加速提升台灣癌症醫療品質。

台大癌醫分院將陸續開設內外科疾病、復健科、眼科等綜合門診，明年並將啟用最高端的輻射科學暨質子治療中心，將以頂尖癌症療法、多專科整合治療癌患。

台大醫院 癌症 新冠肺炎

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