Uber、Uber Eats雙平台挺醫護 提供8萬份7折點餐、搭車優惠
疫情險峻，讓堅守崗位的第一線醫護人員負荷滿載，為了所有前線醫護團隊致上最高的敬意與感謝，Uber、Uber Eats雙平台今宣布與合作夥伴一同提供總計8萬份優惠，其中包含6萬趟7折乘車優惠與2萬個訂單7折訂餐優惠提供給上百家醫療院所的醫護人員，以實質優惠支援防疫最前線，為抗疫共盡心力。
Uber「向醫護人員致敬計畫」自6月1日啟動至6月30日截止，凡上下車地點或是取餐地點為指定之上百家醫療院所的醫護人員及工作人員，於Uber選擇「向醫護人員致敬（菁英優步）」，輸入「優步挺醫護」，每個帳號可享20趟7折優惠（每趟最高折抵100元），全台限量6萬趟；Uber Eats輸入「優食挺醫護」，每個帳號可享2次7折優惠（每次最高折抵100元），全台限量2萬次，讓第一線醫護可以得到短暫休憩時間以及快速補充能量。
Uber與Uber Eats 在平台安全功能已落實「上線前確認清單」與具有人工智慧人臉識別技術的「口罩驗證機制」功能，讓合作車隊的職業駕駛與外送合作夥伴於上線前確保完成安全措施才開始接案。除了每趟Uber行程均有行程紀錄，現在每位乘客搭車時也需掃描車內QR Code完成「簡訊實聯制」登記，同時也要求駕駛在每趟行程前都需進行車輛消毒與徹底清潔。
Uber Eats已於全台18個服務城市全面強制實施「放在門口」與「線上支付」，並且暫停所有現金訂單。建議消費者可於門外放置一個椅子或桌子，讓餐點或生鮮商品不落地，外送合作夥伴會拍照回傳以示確實送達。而外送合作夥伴也會配合商家合作夥伴的「實聯制」要求，必要時平台積極配合協助政府疫調工作，即時提供相關的行程資訊。
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