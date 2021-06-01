快訊

核二廠2號機持續異常 今晚將加大降載幅度查修

台大醫生指「郭台銘的疫苗快過期了」 劉宥彤4點聲明駁斥

包裹爆量！6月3日前 黑貓宅急便暫停送低溫宅配到這5縣市

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
黑貓宅急便今天（1日）發出公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、黑貓寄取站）。圖／統一速達提供
黑貓宅急便今天（1日）發出公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、黑貓寄取站）。圖／統一速達提供

疫情升級以來，許多消費者不敢出門採買，導致網購包裹爆量，物流業者從早忙到晚、苦不堪言；除了網購到貨時間變長，需要低溫宅配的包裹品質更讓人憂心。黑貓宅急便今天（6月1日）發出公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、一般代收店、黑貓寄取站）；即日起至6月14日契約客戶集貨截止時間提前至中午12點截止，請多利用寄取站交寄。

黑貓宅急便公告指出，公告期間所交付之包裹「無法確保於隔日配達，請客戶斟酌交寄商品效期再行交寄」。此外，基於防疫安全，即日起推動「無接觸配送、免簽名機制」，將無法配送至指定樓層，改為與收件人電聯說明約定至指定配送區域。業者表示，因近期配送貨量暴增，尤其低溫配送因難度較高，請大家隨時留意官網最新公告。

黑貓宅急便今天（6月1日）發出公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、黑貓寄取站）。圖／翻攝自黑貓宅急便官網
黑貓宅急便今天（6月1日）發出公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、黑貓寄取站）。圖／翻攝自黑貓宅急便官網

低溫 疫情 網購 新冠肺炎

延伸閱讀

居家防疫安心上網 遠傳推五套餐滿足需求

團結防疫守台灣 新光三越捐助2千萬防疫基金

宅在家當大廚 歐陸醬料真空包網購裸包享回饋

他揭網購生鮮高價差「貴3倍」 苦主同喊：買不下去

相關新聞

包裹爆量！6月3日前 黑貓宅急便暫停送低溫宅配到這5縣市

自疫情升級以來，許多消費者不敢出門採買，導致網購包裹爆量，物流業者從早忙到晚、苦不堪言；除了網購到貨時間變長，需要低溫宅...

糗！最美區間車上路2個月就故障 台鐵初判原因出爐

被譽為台鐵最美區間車的EMU900型電聯車，4月1日首航、清明連假正式投入營運，未料不到兩個月就發生故障。台鐵初判，是第...

陳俊霖帶路：出診間、入山林是冒險也是療程

隨著文明發展，人類漸漸遠離山海，然而近年興起的野奢住宿，反其道而行，走入荒山野嶺、另闢桃花源。跳脫水泥都市，眼前綠意、指尖浪花都能是充滿治癒力的心靈良藥。

Uber、Uber Eats雙平台挺醫護 提供8萬份7折點餐、搭車優惠

疫情險峻，讓堅守崗位的第一線醫護人員負荷滿載，為了所有前線醫護團隊致上最高的敬意與感謝，Uber、Uber Eats雙平...

影／又失眠嗎？睡前5分鐘5個瑜珈姿勢 躺平一覺到天亮

現代人壓力大，即使上了床，也常常想東想西，結果輾轉難眠，睡不好影響隔天工作效率，結果又讓壓力累積更多。日本網站「kufura」最近就分享一個「睡前5分鐘瑜珈」，透過一些簡單的伸展動作，就能達到一夜好眠的效果。

嘉市博物館交趾陶展可網路看 拚館內展覽全放線上

嘉義市立博物館配合防疫上月16日起暫時封閉，不過今年初重新開館時新建720度環景，可透過線上瀏覽館外、館內，市府文化局近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。