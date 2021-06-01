包裹爆量！6月3日前 黑貓宅急便暫停送低溫宅配到這5縣市

自疫情升級以來，許多消費者不敢出門採買，導致網購包裹爆量，物流業者從早忙到晚、苦不堪言；除了網購到貨時間變長，需要低溫宅配的包裹品質更讓人憂心。黑貓宅急便今天（6月1日）發出公告表示，有鑑於疫情期間低溫宅配運量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）的低溫包裹，同時暫停受理一般消費者低溫包裹寄件（含7-ELEVEN、OK、一般代收店、黑貓寄取站）；即日起至6月14日契約客戶集貨截止時間提前至中午12點截止，請多利用寄取站交寄。

黑貓宅急便公告指出，公告期間所交付之包裹「無法確保於隔日配達，請客戶斟酌交寄商品效期再行交寄」。此外，基於防疫安全，即日起推動「無接觸配送、免簽名機制」，將無法配送至指定樓層，改為與收件人電聯說明約定至指定配送區域。業者表示，因近期配送貨量暴增，尤其低溫配送因難度較高，請大家隨時留意官網最新公告。