糗！最美區間車上路2個月就故障 台鐵初判原因出爐
被譽為台鐵最美區間車的EMU900型電聯車，4月1日首航、清明連假正式投入營運，未料不到兩個月就發生故障。台鐵初判，是第7車牽引變流器內繼電器(VZVR)訊號回饋異常，導致無法出力。
台鐵說，今天第1022A次EMU901原定樹林調車場站準點（05:32）開車，因該車TCU（牽引控制装置）無主控致無法出力，改以800型編組替駛，第1022A次及第1022次新竹~埔心間停駛。
台鐵說，經查EMU901編組是第7車牽引變流器內繼電器(VZVR)訊號回饋異常，導致無法出力，已會同立約商（韓商現代ROTEM公司）與IV&V（德國萊茵公司）查明原因，並進行改善避免類似情形再發生。另因該型電聯車尚在陸續交車測試及保固期間，將依車輛採購契約規範相關保固規定辦理後續事宜，並要求立約商針對同型列車（含尚未交付列車）牽引變流器內繼電器(VZVR)進行全面檢測，以確保列車運作安全及品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言