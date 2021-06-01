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糗！最美區間車上路2個月就故障 台鐵初判原因出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵全新最美區間車傳出故障。示意圖。記者曹悅華／攝影
台鐵全新最美區間車傳出故障。示意圖。記者曹悅華／攝影

被譽為台鐵最美區間車的EMU900型電聯車，4月1日首航、清明連假正式投入營運，未料不到兩個月就發生故障。台鐵初判，是第7車牽引變流器內繼電器(VZVR)訊號回饋異常，導致無法出力。

台鐵說，今天第1022A次EMU901原定樹林調車場站準點（05:32）開車，因該車TCU（牽引控制装置）無主控致無法出力，改以800型編組替駛，第1022A次及第1022次新竹~埔心間停駛。

台鐵說，經查EMU901編組是第7車牽引變流器內繼電器(VZVR)訊號回饋異常，導致無法出力，已會同立約商（韓商現代ROTEM公司）與IV&V（德國萊茵公司）查明原因，並進行改善避免類似情形再發生。另因該型電聯車尚在陸續交車測試及保固期間，將依車輛採購契約規範相關保固規定辦理後續事宜，並要求立約商針對同型列車（含尚未交付列車）牽引變流器內繼電器(VZVR)進行全面檢測，以確保列車運作安全及品質。

台鐵 新竹

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