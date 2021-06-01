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台中、桃園也吃得到！頂呱呱「呱呱豬仔包」再度開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「呱呱豬仔包」將於6月4日再度於38間門市販售。圖／頂呱呱提供
「呱呱豬仔包」將於6月4日再度於38間門市販售。圖／頂呱呱提供

頂呱呱」繼於5月28日攜手「點點心」推出「呱呱豬仔包」之後，當日就獲得萬顆豬仔包全數完售的成績。因此自6月4日起，將再度推出「呱呱豬仔包」，並且擴增新竹、台中等7間門市販售。同時頂呱呱也限時推出「甜甜包3顆29元」的優惠方案，還可加贈飛燕牌煉乳，讓民眾享受不同的品嚐方式。

雙品牌聯名推出的「呱呱豬仔包」，乃是以點點心經典的豬仔流沙包為基礎，經油炸後，有著金黃酥脆的外皮，內餡則是濃郁的奶皇醬，兼具食用與拍照打卡樂趣，3顆售價118元，點購含有甜甜包的方案，也可加價20元換購升級。針對第2波開賣，除了原有的31間指定門市之外，此次又再新增新竹大魯閣、台中JMall、中壢、桃園站前、板橋環球、漢口、學士等7間門市，販售門市總共達38間，地點也囊括雙北、台中、桃園、彰化等地點，Uber Eats、foodpanda亦有同步販售。另外點點心的微風信義店、微風台北車站店等7間門市亦有販售。

除了呱呱豬仔包之外，頂呱呱也針對旗下經典的「甜甜包」推出優惠方案。原價2顆25元，6月5日至6月7日期間，全台同步可享「甜甜包3顆29元」優惠，並且再贈送飛燕牌煉乳1包，限量2,000組。

頂呱呱「呱呱豬仔包」販售門市：

愛二店、西門店、萬芳店、公館店、大同店、建國店、忠孝旗艦店、忠孝復興店、永康店、中崙店、瑞光店、昆陽店、東湖店、北投店、林森北店、南昌店、北新店、新埔店、蘆洲店、永和店、中和店、裕民店、竹圍店、樹林店、三重店、新莊店、幸福店、板橋環球店新竹大魯閣店、台中JMall店、漢口店、學士店、南屯店、彰化孔門店、彰化站前店、劍潭店店、中壢店、桃園站前店

頂呱呱攜手點點心推出的「呱呱豬仔包」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱攜手點點心推出的「呱呱豬仔包」。圖／頂呱呱提供

頂呱呱 新竹 微風

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