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孕產婦打疫苗？醫師：孕產婦mRNA、備孕者AZ

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
蔡英文總統在Instagram貼出運往台灣的莫德納疫苗上機照。圖／取自蔡英文Instagram
蔡英文總統在Instagram貼出運往台灣的莫德納疫苗上機照。圖／取自蔡英文Instagram

國內疫情嚴峻，AZ疫苗開打，第一波15萬劑莫德納疫苗日前抵台。很多台灣孕婦、產婦都在問「要打哪一種疫苗？」台灣婦產科醫學會昨行文疾管署建議，孕產婦接種疫苗，需以mRNA疫苗為優先考量。台中茂盛醫院建議，孕產婦施打mRNA疫苗，備孕者可施打AZ疫苗，取卵、植入或接受人工授精者，請避開施術前後三天。

台灣婦產科醫學會昨天發文，依照英國及德國疫苗注射建議，孕產婦應以mRNA疫苗為主，美法則無特別限制。基於考量母胎安全，若此疫苗足夠且開始全面施打之下，政府應將孕產婦列為優先施打對象。但目前國內此疫數量不足，婦女可與醫師討論後再決定是否施打其他品牌疫苗。

對此，茂盛醫院執行長、醫師李俊逸強調，孕產婦接種疫苗可同時提高母嬰雙方的抗體，並減低併發症；同時，他引據美國生殖醫學會建議，婦女在取卵、植入或接受人工授精的前三天、後三天避免接種疫苗即可。

家醫科醫師呂昀珊認為，只有患有「血小板低下合併血栓不建議AZ疫苗，備孕族群則可放心施打。孕婦的荷爾蒙改變會提高血栓約千分之2的風險，但這與一般孕婦接種AZ疫苗之後產生的「血小板低下合併血栓」是完全不同的機制，如果是高風險醫護族群，仍可以考慮施打AZ疫苗。

正在備孕或試管療程中的婦女能否種接疫苗？李俊逸醫說明，美國生殖醫學會從其動物實驗結果發現，施打疫苗並不會讓婦女喪失懷孕的功能，所以備孕婦女不用怕，有疫苗就可以快去接種，不用偏執特定品牌疫苗。不過，美國生殖醫學會也建議，想取卵、植入或接受人工授精的婦女，至少在進行的前三天與後三天避免接種疫苗。

至於正在服用荷爾蒙藥、調經藥、避孕藥的婦女，也能施打疫苗嗎？呂昀珊說，都可以打疫苗，因為藥的劑量不高，施打後發生血栓機率非常低。她提醒，除了孕產婦之外，一般婦女其實不需執著等待mRNA疫苗，在台灣本土案例這麼高的情況之下，有機會能先打AZ疫苗就應該立即去打，以提高保護力並能降低重症風險。

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