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機場捷運直達車離峰先停駛 6/5起機捷普通車假日減班
疫情三級管制加嚴，桃園機場捷運運量持續下探，桃園捷運公司今天下午表示，機場捷運5月中旬運量相比今年1至4月，平均日運量銳減7成、假日運量激減超過8成，繼直達車離峰時段停駛之後，該公司再決定自6月5日起，實施普通車減班措施，假日普通車班距調整為每30分鐘一班車、平日維持每15分鐘一班車，維持通勤旅客服務。
桃園捷運表示，自5月15日雙北三級警戒減少外出，造成機捷通勤旅客人數大降，假日沒有休閒旅客，該公司統計5月15日至5月31日止，假日平均日運量9750人次，比較今年1至4月的假日平均日運量下降約77%，至5月19日全國疫情三級警戒，19日至5月底的假日平均日運量再往下滑為7494人次，比較1至4月假日平均日運量，更下降高達82%。
該公司評估旅客及營運需求，減少過剩運能供給，之前已先實施直達車離峰時段停駛，包括平日上午9時至下午5時、下午7時至晚上10 時及假日直達車停駛，現在決定自6月5日起，再實施普通車減班措施，包括假日全天普通車班距調整每30分鐘一班車、平日維持每15分鐘一班車，維持通勤旅客搭乘服務。
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