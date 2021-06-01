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台南新市下雨100多毫米 農民開心但無助水庫紓解旱象
台南市新市區過去24小時下雨近150毫米，雖然沒有造成水患部分農作物也因而受惠農民開心；但因為大雨沒有下在上游曾文水庫集水區，對紓解水庫旱象沒有實際幫助。
台灣最大的曾文水庫今天累計到下午一點集水區下雨13.5毫米、烏山頭水庫清水區降雨31毫米，南化水庫集水區下午開始下雨目前累積雨量約12.4毫米；因為降雨量都沒有達到水資源局希望的數百毫米，對水庫儲水進帳沒有明顯幫助。
台南市新市、善化、新化等地過去一年沒有下過豪大雨；中央氣象局昨天深夜警告將會有豪大雨，果然凌晨到上午天亮後雨停，短短幾小時內下了123.5毫米雨量，不過雨水降落到地面後很快就經由排水溝流入鹽水溪、難以儲存最後排入大海。
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