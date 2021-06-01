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宅配突宣告「停送新竹以北三天」 高雄玉荷包農民跳腳

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄玉荷包荔枝正值盛產期，許多農民透過宅配管道銷售荔枝。圖／高市農業局提供
高雄玉荷包荔枝正值盛產期，許多農民透過宅配管道銷售荔枝。圖／高市農業局提供

疫情導致宅配貨運量大增，高雄大樹、旗山正值玉荷包荔枝產季，農民今天中午卻突然接獲來自宅配業者通知「6月1日至6月3日」暫停配送新竹以北冷藏包裹，突如其來的通知導致原本預計下午出貨的訂單全部無法運送，農民跳腳，急忙找尋其他通路轉單配送。

高雄市荔枝種植面積約3千公頃，又以玉荷包為大宗，種植面積、產量與品質居冠，今年荔枝在5月25日開市，市場成交價落在每公斤91至135元之間，不少客戶是透過宅配業者送貨，6月中旬前都是盛產期。

中午12點左右，農民突然接獲宅配業者通知暫停出貨新竹以北冷藏包裹，突如其來的公告讓荔枝農民亂了陣腳。方境合作社理事長主席許倫肇說，業者事前沒有任何預警，中午突然來公告說今天起三天（6月1日至6月3日）暫停送往至北市、新北與新竹等地，6月1日至6月7日還暫停一般消費者低溫包裹，公告指稱因疫情導致低溫包裹數量增加。

許倫肇說，合作社約六成貨品由此家業者配送，但一般農民約八成貨物透過這個管道，全大樹尚有五成荔枝未採收，擔心其他貨運業者比照辦理，停送政策對農民與農作物傷害很大。

宅配業者突發公告，今起三天停送部分地區，高雄荔枝農民措手不及，果園裡的荔枝根本等不了三天。記者徐白櫻／翻攝
宅配業者突發公告，今起三天停送部分地區，高雄荔枝農民措手不及，果園裡的荔枝根本等不了三天。記者徐白櫻／翻攝

農民 新竹 疫情

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