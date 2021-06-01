雲林連日下雨 湖山水庫進帳逾170萬噸水
雲林縣各鄉鎮市近日都有下雨，目前累積雨量以古坑鄉華山地區最多，24小時雨量達141.5毫米。主要供應民生用水的湖山水庫，從前天至目前為止累積共進帳172左右萬噸，目前總蓄水量31.5%左右，氣象局預估周末還會再有一波降雨，可望早日紓解旱象。
雲林縣部分鄉鎮從上月30日開始陸續下雨，這幾天早、晚都有明顯雨勢。根據中央氣象局統計資料顯示，包括古坑、斗六、林內、土庫、水林、虎尾、北港、斗六、莿桐等鄉鎮都有下雨，這幾天累積雨量都超過100毫米。
湖山水庫管理中心主任李炎任表示，庫區加上水庫上游集水區，前天進帳50萬噸、昨天92.4萬噸，今天至中午12點止約從清水溪引進30萬噸；前天蓄水量約29.4%，這兩天回升到31.5%，也是從去年到現在才有明顯回升，水位189.7公尺，蓄水量1604萬噸，可撐到7月底，民眾仍須節約用水。
李炎任說，湖山水庫為離槽式水庫，水庫自己的集水區約6.58平方公里，清水溪桶頭集水區則有279平方公里，主要水源來自清水溪；水庫主要於每年5月下旬引進清水溪水，去年5月22日開始引水，今年因為旱象慢了一周，陸續還會再引進水源。
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