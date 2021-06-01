最美區間車EMU900上路2個月就故障 台鐵釐清原因中
譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車，今年4月1日才剛首航，未料才過2個月，今天發生首次故障事件，在新竹與中壢車站之間停駛。
據了解，該車為1022A次區間快車，原定5點51分開，因電車故障無法開行，改EMU800型替駛，遲延43分鐘。台鐵局表示，已連絡東芝廠商人員前往處理，初步了解，目前是動力控制單元無法設定，連帶訊息就沒有辦法傳到列車控制與管理系统（TCMS），可能有跳線問題，但實際故障原因仍待調查。
EMU900型是台鐵史上第6代最新型的通勤電聯車，歷經半年以上調校與試運轉測試後，最近才正式上路，主要行駛基隆至苗栗的區間；最大特色為微笑頭燈、亮綠色腰身帶，還有最新直立式自行車架、室內LED燈隨環境自動調節等。
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