海底撈泡麵碗、萊德膠原飲出包 遭食藥署退運銷毀

愛美的人注意了！一款自自德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲」，被衛福部食藥署驗出防腐劑超標，2187公斤的產品全數退運或銷毀。另外，新加坡商海底撈國際食品有限公司自中國大陸進口的「計時泡麵碗」也因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共27項產品違規，包含多件自中國大陸進口的餐具組、日本進口的安康魚肝等，分別因溶出試驗不符規定或重金屬超標而違規。

其中，「大楠有限公司」自德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲（CH-Alpha®）」被驗出苯甲酸每公斤含0.52克、己二烯酸每公斤含0.39 克。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，由於這款膠原飲被視為不含碳酸的飲料，其防腐劑用量標準為苯甲酸每公斤0.6克以下、己二烯酸計為每公斤0.5克以下；混合使用防腐劑時，則每一種防腐劑使用量除其用量標準所得的數值總和不得大於1。

陳慶裕說，這款膠原飲雖是半年內第一次被驗出不合格，但前一次進貨就有過一次不合格紀錄，此次是已將抽驗率提升至二至五成的結果，因此食藥署會針對此產品提高抽驗率到逐批抽驗。

另外，新加坡商海底撈國際食品有限公司進口的「計時泡麵碗」以4%醋酸在95℃的狀況下進行溶出試驗30分鐘，蒸發殘渣值為172 ppm；以正庚烷在25℃進行溶出試驗60分鐘，蒸發殘渣值為58 ppm。

而依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料之合成塑膠類，以醋酸進行溶出試驗的蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，正庚烷為30 ppm以下。

陳慶裕說，溶出試驗是為了模擬食品容器承裝酸性食物和食用油脂，例如醋、酸辣湯等狀態，若蒸發殘值超標，代表品質不佳。