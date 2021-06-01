快訊

郭董買疫苗遞件完成！由曾馨瑩、汪用和出面代表

霧社水庫2天進帳1000萬噸 蓄水率暴升竟藏瀕死警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海底撈泡麵碗、萊德膠原飲出包 遭食藥署退運銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
海底撈「計時泡麵碗」。圖／食藥署提供
海底撈「計時泡麵碗」。圖／食藥署提供

愛美的人注意了！一款自自德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲」，被衛福部食藥署驗出防腐劑超標，2187公斤的產品全數退運或銷毀。另外，新加坡商海底撈國際食品有限公司自中國大陸進口的「計時泡麵碗」也因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共27項產品違規，包含多件自中國大陸進口的餐具組、日本進口的安康魚肝等，分別因溶出試驗不符規定或重金屬超標而違規。

其中，「大楠有限公司」自德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲（CH-Alpha®）」被驗出苯甲酸每公斤含0.52克、己二烯酸每公斤含0.39 克。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，由於這款膠原飲被視為不含碳酸的飲料，其防腐劑用量標準為苯甲酸每公斤0.6克以下、己二烯酸計為每公斤0.5克以下；混合使用防腐劑時，則每一種防腐劑使用量除其用量標準所得的數值總和不得大於1。

陳慶裕說，這款膠原飲雖是半年內第一次被驗出不合格，但前一次進貨就有過一次不合格紀錄，此次是已將抽驗率提升至二至五成的結果，因此食藥署會針對此產品提高抽驗率到逐批抽驗。

另外，新加坡商海底撈國際食品有限公司進口的「計時泡麵碗」以4%醋酸在95℃的狀況下進行溶出試驗30分鐘，蒸發殘渣值為172 ppm；以正庚烷在25℃進行溶出試驗60分鐘，蒸發殘渣值為58 ppm。

而依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料之合成塑膠類，以醋酸進行溶出試驗的蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，正庚烷為30 ppm以下。

陳慶裕說，溶出試驗是為了模擬食品容器承裝酸性食物和食用油脂，例如醋、酸辣湯等狀態，若蒸發殘值超標，代表品質不佳。

這批泡麵碗共有45箱、114.75公斤，均依規退運或銷毀，但因為是半年來初犯，只會先調高抽驗率到二至五成。

德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲(CH-Alpha®)」。圖／食藥署提供
德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲(CH-Alpha®)」。圖／食藥署提供

防腐劑 抽驗 海底撈 泡麵

延伸閱讀

6月1日疫情懶人卡／食藥署又見第三名確診者、基隆大樓管理員曾到萬華茶藝館

莫德納網站查無來台疫苗批號？食藥署澄清

中央開放企業自購疫苗 永齡基金會、台積有意願

地方政府、企業怎麼買疫苗？ 指揮中心公布專案輸入流程

相關新聞

高鐵停賣自由座到6月15日 定期票、回數票配套措施看這

因應三級警戒延長及端午節假期疏運，高鐵已宣布全車對號座實施至6月15日，期間內暫停自由座服務。台灣高鐵公司說，為保障旅客...

最美區間車EMU900上路2個月就故障 台鐵釐清原因中

譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車，今年4月1日才剛首航，未料才過2個月，今天發生首次故障事件，在...

曾文水庫洩洪中？國家災害防救中心快訊 南水局：誤植

國家災害防救科技中心中午出現一則快訊！指曾文水庫洩洪至曾文溪，有效時間至 2021年6月1日18點20分。影響範圍：嘉義...

豪雨又來！吳德榮：周六梅雨鋒再南下 伴隨瞬間強降雨

梅雨滯留鋒連四天為各地帶來大量降雨。氣象專家吳德榮表示，周六凌晨起又有一波梅雨鋒面南下通過台灣，將伴隨明顯降雨以及雷擊、...

海底撈泡麵碗、萊德膠原飲出包 遭食藥署退運銷毀

愛美的人注意了！一款自自德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲」，被衛福部食藥署驗出防腐劑超標，2187公斤的產品全數退...

本土疫情急又猛 嘉義航站金門航班6月停飛只飛澎湖

新冠肺炎爆發本土感染，全台防疫三級延長，衝擊旅遊業及海空運，嘉義機場立榮航空飛金門航班，上月19日才從每天有航班，減為只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。