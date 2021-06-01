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雨又開炸！滯留鋒持續影響 15縣市大雨特報
中央氣象局針對15縣市發布最新大雨特報。受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天雲林以南、南投地區及台中以北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
【中央社／台北1日電】
受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局針對台北市等15縣市發出大雨特報，提醒民眾要特別注意。
中央氣象局今天早上11時55分發出大雨特報，受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天雲林以南、南投地區及台中以北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。
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