鋒面帶來及時雨！農田缺水危機暫解除

梅雨鋒面為台灣帶來豪雨，先前因為石門水庫集水區降雨量偏少，桃園多數農田停灌，只有桃3灌區觀音、新屋、湖口等地區7千多公頃農田供灌，桃3灌區農田原本擔心1周後，無法滿足稻穗所需，所幸老天爺在農田灌入水量，7月可望收割。

先前因缺水危機，農民只能以河川、埤塘等水源供灌，近日正值水稻孕穗期，需要大量用水，但河川、埤塘用水不足，有農田位在水源末端，已經乾到出現裂縫，所幸及時雨來到。

新屋區彭姓農民表示，這場雨真的太重要，因為只要7天後沒有足夠水量，農田可能無水可用，將影響稻作生長，甚至7月無法收割，感謝老天爺下了這場及時雨，這波鋒面帶來的雨水至少可以再撐一個禮拜。

桃園市水務局長劉振宇表示，為了因應後續稻作用水，這次和農水署桃園管理處事先聯絡，打開水門，讓雨水不會白白流失，進入埤塘，應可以滿足後續的灌溉需求，桃園管理處指出這兩天降雨對埤塘水源很有幫助，可望滿足桃3灌區所需水量。