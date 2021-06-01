聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋒面帶來及時雨！農田缺水危機暫解除
梅雨鋒面為台灣帶來豪雨，先前因為石門水庫集水區降雨量偏少，桃園多數農田停灌，只有桃3灌區觀音、新屋、湖口等地區7千多公頃農田供灌，桃3灌區農田原本擔心1周後，無法滿足稻穗所需，所幸老天爺在農田灌入水量，7月可望收割。
先前因缺水危機，農民只能以河川、埤塘等水源供灌，近日正值水稻孕穗期，需要大量用水，但河川、埤塘用水不足，有農田位在水源末端，已經乾到出現裂縫，所幸及時雨來到。
新屋區彭姓農民表示，這場雨真的太重要，因為只要7天後沒有足夠水量，農田可能無水可用，將影響稻作生長，甚至7月無法收割，感謝老天爺下了這場及時雨，這波鋒面帶來的雨水至少可以再撐一個禮拜。
桃園市水務局長劉振宇表示，為了因應後續稻作用水，這次和農水署桃園管理處事先聯絡，打開水門，讓雨水不會白白流失，進入埤塘，應可以滿足後續的灌溉需求，桃園管理處指出這兩天降雨對埤塘水源很有幫助，可望滿足桃3灌區所需水量。
石門水庫集水區今天上午雖然暫停降雨，但水庫水位、水量持續上升，今天上午水位回升至209.73公尺，蓄水率也從先前不到7.7%的低點，回升至13.6%，蓄水量2758.69萬噸。
▌延伸推薦：
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言