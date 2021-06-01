雨神忘了屏東恆春半島？ 牡丹水庫未進帳但供水尚不愁

中南部地區這幾天下起滂沱大雨，稍微紓解水情危機，屏東縣在北區的屏東市、萬丹鄉和山區霧台鄉、泰武鄉等地有明顯雨勢，2天來累積80毫米，但東港以南各鄉鎮只有零星雨勢，屏東南區恆春半島幾乎滴雨未進，供應屏南地區民生用水的牡丹水庫集水區，3天來累積5毫米，今天未降雨，蓄水率30.5%；水利署南區水資源局指出，牡丹水庫仍可供應60天以上，加上梅雨季已到，屏東民眾不用擔心水情。

根據中央氣象局資訊，受滯留鋒面影響，屏東今天北部平原區和山區會出現短暫陣雨或雷雨，但屏南沒有明顯雨勢，今天屏東地區降雨機率約40％，恆春半島降雨機率更低，整體仍是夏季高溫氣候，白天氣溫都在30度以上。

牡丹水庫位於牡丹鄉四重溪河谷上，水庫集取四重溪上游支流汝仍溪與牡丹溪流域水量，蓄水體積約3000萬立方公尺，蓄水量3119萬噸，供應屏東新園鄉以南至恆春半島的民生用水，供水量每日約10萬噸，水庫持續未進帳，今天的有效蓄水量降至808萬立方公尺，蓄水率30.5%。

恆春氣象站表示，這波梅雨鋒面主要還是下在中南部為主，屏北地區因靠近高雄，降雨機率較高，但屏南降雨機率也不高；有民眾擔心牡丹水庫沒有進帳，是否影響未來用水？南水局表示，屏東水情目前還沒有燈號，屏北地區地下水資源豐沛，屏南的牡丹水庫蓄水率至少還可供應60天以上，梅雨季已到且颱風季將至，屏東民眾不用擔心水情。