挺女性醫護與弱勢少女！P&G寶僑捐贈生理褲、衛生棉

疫情來襲，全台醫護都為守住台灣而努力，而不少女性醫護人員，得面臨生理期與眾多防護裝備上身，要更換生理用品也是一大挑戰，P&G寶僑家品旗下生理用品牌「好自在」，透過台灣照顧管理協會及HOPE癌症希望基金會，捐贈520箱好自在熊抱安睡褲，到北北基桃共5家醫院之12個院區，包括臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部立基隆醫院、衛生福利部臺北醫院、衛生福利部桃園醫院。

寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示表示，在疫情期間，遵守三大原則履行企業責任，包括確保員工健康與安全、持續服務消費者與通路需求、扶助在地社區和防疫第一線人員。

此次捐給醫護人員的好自在熊抱安睡褲，採取獨特的褲型設計，之前是建議女性夜間穿著睡覺，而目前考慮醫護人員的防護裝備，不便穿脫，因此捐贈好自在熊抱安睡褲，提供長時間透氣的貼身防漏。

另也與志玲姊姊慈善基金會合作，捐贈超過萬片的好自在少女口袋棉，提供全台超過二十所弱勢機構及偏鄉小學的少女，守護青少女的健康。