快訊

郭董買疫苗遞件完成！由曾馨瑩、汪用和出面代表

霧社水庫2天進帳1000萬噸 蓄水率暴升竟藏瀕死警訊

挺女性醫護與弱勢少女！P&G寶僑捐贈生理褲、衛生棉

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
P&G寶僑家品捐贈生理用品，給女性醫護與弱勢少女。圖／P&G寶僑家品提供
P&G寶僑家品捐贈生理用品，給女性醫護與弱勢少女。圖／P&G寶僑家品提供

疫情來襲，全台醫護都為守住台灣而努力，而不少女性醫護人員，得面臨生理期與眾多防護裝備上身，要更換生理用品也是一大挑戰，P&G寶僑家品旗下生理用品牌「好自在」，透過台灣照顧管理協會及HOPE癌症希望基金會，捐贈520箱好自在熊抱安睡褲，到北北基桃共5家醫院之12個院區，包括臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部立基隆醫院、衛生福利部臺北醫院、衛生福利部桃園醫院。

寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示表示，在疫情期間，遵守三大原則履行企業責任，包括確保員工健康與安全、持續服務消費者與通路需求、扶助在地社區和防疫第一線人員。

此次捐給醫護人員的好自在熊抱安睡褲，採取獨特的褲型設計，之前是建議女性夜間穿著睡覺，而目前考慮醫護人員的防護裝備，不便穿脫，因此捐贈好自在熊抱安睡褲，提供長時間透氣的貼身防漏。

另也與志玲姊姊慈善基金會合作，捐贈超過萬片的好自在少女口袋棉，提供全台超過二十所弱勢機構及偏鄉小學的少女，守護青少女的健康。

醫護人員

延伸閱讀

雙和醫院護理師遭確診者砍成重傷 館長怒：死後必下地獄

助醫護警消防疫 朱立倫捐50萬只醫療級手套

馬偕醫護爆N95口罩被要求重複用 北市衛生局：還有49萬片

荷商昕諾飛助抗疫 捐贈醫護警消10台消毒推車

相關新聞

高鐵停賣自由座到6月15日 定期票、回數票配套措施看這

因應三級警戒延長及端午節假期疏運，高鐵已宣布全車對號座實施至6月15日，期間內暫停自由座服務。台灣高鐵公司說，為保障旅客...

最美區間車EMU900上路2個月就故障 台鐵釐清原因中

譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車，今年4月1日才剛首航，未料才過2個月，今天發生首次故障事件，在...

曾文水庫洩洪中？國家災害防救中心快訊 南水局：誤植

國家災害防救科技中心中午出現一則快訊！指曾文水庫洩洪至曾文溪，有效時間至 2021年6月1日18點20分。影響範圍：嘉義...

豪雨又來！吳德榮：周六梅雨鋒再南下 伴隨瞬間強降雨

梅雨滯留鋒連四天為各地帶來大量降雨。氣象專家吳德榮表示，周六凌晨起又有一波梅雨鋒面南下通過台灣，將伴隨明顯降雨以及雷擊、...

海底撈泡麵碗、萊德膠原飲出包 遭食藥署退運銷毀

愛美的人注意了！一款自自德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲」，被衛福部食藥署驗出防腐劑超標，2187公斤的產品全數退...

本土疫情急又猛 嘉義航站金門航班6月停飛只飛澎湖

新冠肺炎爆發本土感染，全台防疫三級延長，衝擊旅遊業及海空運，嘉義機場立榮航空飛金門航班，上月19日才從每天有航班，減為只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。