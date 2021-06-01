台鐵改革不能停！今年完成安全管理系統 委外執行評鑑

因應近期疫情變化，交通部正進行防疫及紓困相關佈署及規畫事宜，但台鐵安全改革仍需持續進行。交通部說，交通部長王國材除緊盯各項工程與維修工作，也指示今年速完成台鐵安全管理系統(SMS)，同時將由中華顧問研究成立第三方安全評鑑單位執行方式及時機，以今年內執行安全評鑑為目標，根本解決台鐵安全問題。

交通部說，航空界最早推動安全管理系統，使飛航安全大幅提升。另台灣高鐵公司亦從通車至營運導入安全管理系統，安全的運輸服務成績有目共睹。交通部運輸研究所今年即將完成鐵路安全管理系統架構及12項實務操作指引。

交通部說，王國材邀集鐵道界專家、民航局、運輸研究所、鐵道局及台鐵局，召開鐵路運輸推動安全管理系統建置會議，在與會專家及各單位充分討論後，要求運輸研究所儘速完成安全管理系統12要項操作指引，台鐵局全程參與討論，並檢討聘用專案管理顧問協助輔導內化成台鐵版安全管理系統，推廣到各段等基層單位，讓每一個員工都能充分參與、徹底落實。

交通部說，王國材也要求台鐵局長杜微應每天親自主持營運安全技術會報，檢討所有事故、事件原因及因應對策，並透過線上會議讓各段及相關現場人員參與討論。另檢討安全管理系統有效性及經風險辨識後對策是否落實，務必落實至第一線人員。也希望比照飛航強化自主通報制度，創造利於自主通報的環境，不放過任何一件危害因子或潛在風險。

此外交通部說，將由中華顧問研究成立第三方安全評鑑單位執行方式及時機，以今年內執行安全評鑑為目標。並請鐵道局代理局長伍勝園盡速強化監理能量，包含聘用檢查員及檢討監理項目深度。另也政次請胡湘麟儘速規畫召開結合國內外專家學者召開台鐵營運安全諮詢會議，國外專家可透過視訊會議方式討論。

交通部說，台鐵安全改革將透過安全管理系統建置及持續滾動檢討，重塑台鐵安全的組織文化，重建台鐵健康的體質，期待能讓百年台鐵老幹新枝重新茁壯，臺鐵重新贏得國人的信任。