本土疫情急又猛 嘉義航站金門航班6月停飛只飛澎湖

新冠肺炎爆發本土感染，全台防疫三級延長，衝擊旅遊業及海空運，嘉義機場立榮航空飛金門航班，上月19日才從每天有航班，減為只飛周五、周日，豈料，疫情至今未緩解，金門及澎湖縣又加強來自本島旅客篩檢措施，立榮航空決定今天取消6月嘉義飛金門航班；飛澎湖只剩周五、日 2天。

因應國內出現本土新冠肺炎確診個案，為避免疫情散播，確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站，到離島民眾，現場有症狀者不可搭機，嘉義航空站篩檢站近期將由衛生局設置。

軍民合用嘉義機場，是雲嘉南地區民眾飛離島金門、澎湖重要空運，受這波本土疫情衝擊，立榮空嘉義站說，新航班公告到15日，今天起到15日的班機仍會隨疫情機動調整，嘉義飛澎湖航班由每天飛行，改為周五、日飛；嘉義飛金門6月取消飛行。

去年下半年疫情解封，飛航澎湖及金門航班，載客率恢復到6、7成，小三通未恢復，但飛金門航班因應國旅需求增加，恢復每天有航班；澎湖花火節旅遊旺季，嘉義飛馬公平均還有6成載客率，如今碰上防疫升級，載客率急速下滑，立榮嘉馬航線只好減班因應，減少支出。

受減班載客下滑影響，航站排班計程車司機、民營停車場、附近店家攤商，生意大受影響，成為疫情受害者，經營金廈一條龍的旅行社，預訂旅客紛紛退訂，營運受衝擊，定居雲嘉南金門、澎湖人返鄉交通不便。