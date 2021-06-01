運量崩九成卻未見紓困！ 他怒批「客運業比較細漢？」

我國疫情嚴峻，大眾運輸備受衝擊，等待紓困「及時雨」。相較於計程車與遊覽車列入首波紓困對象，國光客運企業工會理事長楊榮德今天怒批，「難道肩負公共運輸重任的客運業從業人員比較細漢？」目前運量雪崩式銳減九成，今年將是有史以來「最難過」的端午節，至今看不到任何紓困規畫。

立法院昨天三讀修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，提高紓困振興特別預算總額上限至8400億元，並延長至明年6月底。不過相關細節和配套，交通部仍未宣布。

楊榮德說，往年端午連假每天營收至少有1200萬元，去年疫情風暴後國人多改開自用小客車（連假第一天國五狂塞32小時），每日平均營收大砍三分之一，只剩下約800萬。今年三級疫情警戒情況下，讓人不敢想像可能只剩下寥寥無幾零頭數字。

楊榮德說，主管機關每逢連假祭出優惠票價85折補貼，鼓勵民眾搭乘長途客運，今年端午連假預售票從5月13日（周四）開始預售，配合三級疫情警戒延長兩星期，上周末（29日）已經緊急喊卡，不再提供折扣優惠補貼，呼籲民眾遵守防疫規定，盡量減少人員流動。往年端午連假第一天可以賣出1萬張以上預售票，今年只剩下1千張出頭，雪崩式銳減九成，很可能實際搭乘人數還會再下調。

楊榮德說，過去半個月，各縣市通報案例不斷攀升，確診者足跡涉及客運班車越來越多，客運公司全面加強清潔消毒以及提供第一線駕駛防護面罩，提升防疫工作並繼續堅守崗位。另一方面也證明，長途客運屬於維繫社會正常運作的準公共事業，負擔得起的合理票價，是庶民百姓南來北往依賴的重要交通工具。

楊榮德還說，客運發車大砍五成以上，第一線駕駛沒有車趟可以跑，公司不得不鼓勵鼓勵員工特休或留停。不少第一線職業駕駛都有經濟上壓力，最讓人擔心的是，客運業長期以來即嚴重缺工，經過此波疫情洗牌後，萬一客運駕駛大幅外流至收入相對更高的聯結車或貨運車，即使日後恢復人員流動，客運公司也發不出原訂班表，主管機關必須正視此一結構性問題。

最後楊榮德呼籲，紓困要快，客運業亟需救命錢，除比照去年紓困方案前例，依車輛數給予營運補貼，因應提升三級疫情警戒，加碼直接補貼客運業駕駛薪資，由客運公司配合檢附轉帳員工帳戶收據證明，客運業第一線駕駛優先接種疫苗。