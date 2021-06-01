冒著染疫風險為我們付出！人氣15大「前線醫護」說出抗疫血淚

謝謝你們的犧牲奉獻！

COVID-19本土疫情升溫，確診數連日破百，各地醫療量能吃緊，在這個非常時期，醫護人員為了守護全台灣人的安全，冒著染疫風險站在前線，承受巨大無比的壓力。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，本土疫情爆發後，網友熱議哪些「前線醫護」，及這些醫護人員看見了哪些醫療現場。身為一般民眾的我們，能做的就是遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩，盡可能減少外出機會，在接受治療時，多給醫護人員耐心，齊心共度這次難關。

image source：臉書／Le-Ming Wang

NO. 15 許書華

輔大醫院家庭醫學科醫師許書華，到病人家中做醫療評估、更換鼻胃管等管路時，發現隔離衣只剩一件，由於護理師可能會接觸到病人飛沫，因此優先讓護理師穿上。

許書華醫師從中體會到醫療資源有限的困境，擔心醫療量能過載卻未被合理使用，許書華醫師呼籲大家「這是場團體戰」，邀請大家戴口罩、多洗手、減少群聚，一起守護醫護人員，網友看了也答應「我會乖乖待在家」。

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NO. 11 巫漢盟

小禾馨民權小兒專科診所醫師巫漢盟，有「阿包醫生」的稱號，近期開始支援診所的新冠病毒快篩。

巫漢盟醫師指出，每次篩檢都要穿上兔寶寶裝、防水隔離衣、N95口罩好幾個小時，脫掉的時候總是全身溼答答，但他看到還是有民眾堅持要出外遊玩，讓他表示「實在讓人翻白眼！」呼籲大家如果一起忍耐，就有機會早日解封，網友也紛紛響應「謝謝你們，我們也會努力宅在家」。

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NO. 9 姜冠宇

北市聯醫醫師姜冠宇在暫時離開COVID-19專責病房時，寫下外圍病房醫護人員的現況。

他表示，「外圍病房的配置已經面目全非」，在外圍病房的醫師，晚上值班要職整棟，還要隨時支援快篩站、防疫旅館視訊診的任務，這場抗疫之戰其實需要投入非常多醫護人員，「本土疫情很可能是馬拉松戰役，但是我感覺我們的醫療已經正在用短跑衝刺的力量在跑。」

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NO. 8 白永嘉

新竹馬偕醫院急診外科醫師白永嘉，在臉書痛心寫下「雙北的醫療夥伴們，已經累到極限邊緣，現在是雙北，一不小心就會是全台灣」，指出醫護人員雖害怕自己被傳染、家人被傳染，還是堅守崗位，拯救每一位病人，因此他希望民眾也能好好遵守防疫規定，降低所有醫療人員的負擔，溫馨提醒「沒有人希望自己被感染」，不希望民眾對確診者獵巫，大家一起度過這場考驗。

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NO. 7 邱豑慶

恆春旅遊醫院麻醉專科醫師邱豑慶，疫情期間除了要忍受戴N95口罩一整天的悶熱與不舒服，邱豑慶醫師還在臉書上分享一次驚險的案例，要去插管前，N95口罩突然斷裂掉落，令他嚇出一身冷汗，「要是插管插到一半，要是病人是高風險確診，我就慘了」，如此危險的親身經歷，讓粉絲嚇到「還好是插管前就先斷裂讓麻醫發現了」，太太也現身留言「這讓人很擔心你啊」。

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NO. 6 魏智偉

魏智偉醫師有「急診鋼鐵人」外號，現任童綜合醫院急診醫師，天氣再熱都能忍受被防護衣包裹的他，最不能忍受的是醫護夥伴被病患責難，說明急診一定要久候的原因，是因醫護人員要謹慎篩檢、隔絕任何風險，「你的等待，換來的是大家的安全」。

魏智偉醫師透露，曾聽到其他急診醫師的太太被嫌髒、被當病毒排擠，讓他表示「真的讓人好傷心喔」，網友也為他們抱不平「內心的骯髒才是真的髒」。

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NO. 4 王樂明

台北市萬芳醫院婦產科醫師王樂明，日前為一名確診COVID-19的孕婦接生，他在臉書上闡述這段驚險的過程，醫護團隊都穿上防護兔寶寶裝備，克服護目鏡起霧、一度視野模糊的困境，最後終於順利接生，母子均安。

這段故事在臉書上廣傳，王樂明醫師將功勞歸於團隊，並承諾「即使急診已塞爆，但產房，我們依然存在，不畏病毒與風險，守護產婦母胎的平安健康。」

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NO. 3 陳志金

「凌晨十二點半，才剛剛入睡，就被簡訊吵醒。」奇美醫學中心加護醫學部醫師陳志金，在臉書上分享身為ICU（加護病房）醫師的日常，疫情期間曾發文描述急診室的案例，一位病患因「被貓抓傷」掛急診，等了10分鐘就開始大罵醫護人員。

陳志金醫生無奈地透露，其實急診護理師為了檢傷，8小時沒喝過一滴水、沒尿過一次尿，身上衣服一直都是濕的，卻得到病患這樣的責罵，網友都氣憤表示「急診是給緊急有需要的人使用！」

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NO. 2 田知學

振興醫院急診重症醫學部醫師田知學，5月17日在臉書發文表示「這一切太不真實！如噩夢般」，親眼目睹急救區滿床、待住負壓隔離病房區滿床、專責病房滿床，醫院外等待篩檢的病患人山人海。

田知學醫師為了全力支援前線，同時因擔心自己孩子有受感染風險，決定暫時從家搬出來住，心痛說出「天下沒有一個真心愛孩子的媽媽會捨得離開孩子」，該文吸引近5,000次分享，網友看了都相當鼻酸，「田醫師真的很偉大」、「感謝您的犧牲和奉獻」。

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NO. 1 蘇一峰

市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰，在急診室支援前線，揭露醫療量能的不足，讓許多人看見第一線人員的無奈與辛酸。

蘇一峰醫師指出，急診一班12小時，要為上百人快篩、插管急救，他穿著密不透風的隔離衣，汗水不斷滲濕衣褲，還要應付因久候篩檢而對急診醫護發脾氣的民眾，讓網友心疼表示「真的是刁民」、「沒有接觸史也沒有症狀的人就不要去快篩了，避免浪費醫療資源」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月17日至2021年05月27日，共十天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『醫護人員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



