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高鐵停賣自由座到6月15日 定期票、回數票配套措施看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

因應三級警戒延長及端午節假期疏運，高鐵已宣布全車對號座實施至6月15日，期間內暫停自由座服務。台灣高鐵公司說，為保障旅客權益，針對使用定期/回數票的旅客，提供相關配套措施，除依暫停自由座天數對應展延並加贈票卡使用效期外，若旅客後續已無使用需求者，另提供彈性退票機制，凡定期票/回數票效期含全車對號座施行期間者，均可在指定期限內，持票卡至高鐵各車站窗口辦理退票，將提供優於現行退費規範方案，並同步退還製卡費且免收手續費。

此外考量近期疫情嚴峻，高鐵說，原先配位邏輯調整為「類梅花座」，縱向依序間隔兩到三排座位，上月31日起進一步擴大旅客乘坐間距，特將配位邏輯調整為間隔三到四排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排，以達到非尖峰時段座位安排更分散之目的，已購票旅客上車後如發現座位過於擁擠，可通知列車長視現場狀況妥適調整座位，讓旅客乘車更安心。

高鐵實施全車對號座期間，定期票/回數票相關配套措施如下：

【定期票】

對應展延：原效期含5月15日至6月15日者，將展延相對應天數至32天，另再加碼免費展延27天優惠效期，即共展延59天。以原效期5月1日到5月30日為例，經展延59天後，其優惠效期將延至7月28日。

彈性退票：原效期含5月15日至6月15日者，可於效期內由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額計算，以實收票價為基準，依定期票剩餘日數按比例退還餘額，高鐵另加贈3天剩餘日數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡恕不適用加碼展延27天優惠效期。

舉例說明：以台北-桃園區間、原效期為5月1日到5月30日的30日定期票為例，票價為4555元，旅客若於6月5日辦理退票，該票啟用後經過日數為14日（全車對號座期間不計），即原效期剩餘16日，加計加贈日數3日及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(4555/30)*(16+3) +100=2969(元)

【回數票】

對應展延：除同上述規定展延回數票59天優惠效期外，旅客於2月26日至5月14日購買回數票，且於6月16日至9月9日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2021年9月30日前，持符合優惠資格回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間之標準車廂對號座半價優惠券1張。

彈性退票：原效期含5月15日至6月15日者，可在恢復自由座服務後的次月月底前，由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額計算，將依回數票剩餘次數按比例退費，高鐵另加贈2次剩餘次數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡恕不適用上述第1點優惠回饋措施。

舉例說明：以台北-台中區間、原效期30日10次回數票為例，實收票價為5,535元，假設旅客於使用5次後辦理退票，剩餘5次，加計加贈次數2次及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(5535/10 )*(5 +2) +100=3971(元)

高鐵 票價

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