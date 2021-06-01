八旬老翁被車撞後幾天後胸痛 送醫發現主動脈剝離

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聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，預防得到主動脈剝離的不二法門為維持合理血壓及體重，戒除抽菸、熬夜、高油高糖飲食等不良生活習慣。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，預防得到主動脈剝離的不二法門為維持合理血壓及體重，戒除抽菸、熬夜、高油高糖飲食等不良生活習慣。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名82歲老人20年前曾因心肌梗塞疾病進行心導管手術，不料日前外出時被汽車撞倒在地，當下雖無大礙，過了幾天卻感到胸悶、頭暈等身體不適症狀，檢查發現是B型主動脈剝離所致，緊急施予主動脈內套膜支架治療，終脫離險境。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，患者有心臟病病史，由於車禍後主動脈已經破裂造成血胸，無法透過藥物穩定病情，必須立即接受手術治療，所幸術後十分順利，再搭配心肺復健一周，終於穩定住病況。

他說，主動脈剝離可分為A型及B型，B型是指升主動脈以外的主動脈發生剝離，好發於高血壓、男性、馬凡氏症候群及一些主動脈先天疾病的族群，會出現前胸延伸至後背的撕裂痛、暈厥、低血壓合併休克、下肢無力或腹痛等症狀；雖然B型主動脈剝離死亡率較A型低，發病30天死亡率約10%，但若未及時處理，也可能造成心肌梗塞、缺血性中風等併發症。

劉殷佐說，雖然藉由血壓控制和止痛，可以使多數B型主動脈剝離的患者病情獲得控制，但若主動脈破裂出血造成血胸、往前侵犯升主動脈，造成A型主動脈剝離，或影響到重要的器官血流時，就需要立即開刀治療，透過置放主動脈內套膜支架，手術時間約3到4小時，風險也比開心手術低。

他提醒，預防得到主動脈剝離的不二法門為維持合理血壓及體重，戒除抽菸、熬夜、高油高糖飲食等不良生活習慣，並搭配適當運動，若有親人得到主動脈剝離，也應定期於心臟科進行超音波等篩檢，追蹤主動脈是否有異常變化。

主動脈剝離 手術 患者

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