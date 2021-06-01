影／又失眠嗎？睡前5分鐘5個瑜珈姿勢 躺平一覺到天亮

現代人壓力大，即使上了床，也常常想東想西，結果輾轉難眠，睡不好影響隔天工作效率，結果又讓壓力累積更多。日本網站「kufura」最近就分享一個「睡前5分鐘瑜珈」，透過一些簡單的伸展動作，就能達到一夜好眠的效果。

1.伸展髖關節

找個適當的地方躺下，將手腳隨意放在舒服的位置，閉上眼睛。接著雙腳併攏，彎曲膝蓋，再把膝蓋往外側打開，腳根對著腳根，將腿部適當往前，找出讓髖關節感到放鬆的位置。最後深呼吸，想像吸氣時體內膨脹，吐氣時身體彷彿沉入大地時的感覺。

腳根對著腳根，找出讓髖關節感到放鬆的位置。圖擷取自 kufura

2.伸展腰臀部周圍

深呼吸完後，將兩腿抱在胸前，並慢慢地讓大腿與腹部越來越靠攏，同時緩緩地收下巴。腰與臀部周圍在舒適範圍下做伸展。最後一邊吐氣，一邊解開動作，恢復到輕鬆躺平的姿勢。

將兩腿抱在胸前，並慢慢地讓大腿與腹部越來越靠攏，同時緩緩地收下巴。圖擷取自 kufura

3.伸展身體側面

兩腳併攏，雙手靠在頭上當枕頭。右腳往右邊跨一步，左腳再往右腳併攏。一邊打開胸部一邊吸氣，在一邊吐氣一邊把頭往右伸。轉動脖子，視線放在左邊，一邊想像開展身體左半部一邊深呼吸。深呼吸完後，再度吸氣時將頭放回原位，雙腳回到正中央。

完成後，反方向再做一次。

視線放在左邊，一邊想像開展身體左半部一邊深呼吸。圖擷取自 kufura

4.扭背筋

彎曲膝蓋，一邊吐氣，一邊將膝蓋往右放下。視線往左邊看，在舒適範圍內扭背筋。完成後，一邊吸氣一邊將膝蓋移往中央，再一邊吐氣一邊移往左方，保持右肩、右胸貼平在地上.，再一邊吸氣一邊收回膝蓋。回到躺平姿勢。

彎曲膝蓋，視線往左邊看，在舒適範圍內扭背筋。圖擷取自 kufura

5.開胸

將雙手墊到身體下，一邊伸長腳掌與腳指一邊吐氣，一邊吸氣一邊以手肘出力略微抬起身體，頭往後仰。靠在地板上，視線對著鼻尖方向。一邊吐氣一邊恢復頭的位置，全身放鬆躺平。完成。